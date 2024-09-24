На дачу в Запорожской области упала фугасная авиабомба (ВИДЕО)

В Запорожье саперы ГСЧС уничтожили вражескую авиабомбу ФАБ-500. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

ФАБ в Запорожье. Фото: скриншот из видео ГСЧС

Неразорванный взрывоопасный предмет обнаружили жители одного из населенных пунктов Запорожского района на территории дачного кооператива.

Специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас, как недетонированную пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500.

Саперы с помощью спецтехники изъяли опасную находку, транспортировали в специально подготовленное место и уничтожили.

"Если вы увидели подозрительный предмет – не подходите к нему, не трогайте руками. Немедленно звоните по телефону 101 или 102", – призывают спасатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье: есть погибшие и раненые

23 сентября после 21:00 в течение 2 часов армия россии нанесла серию авиаударов по Запорожье.

Враг ударил по частному сектору. Потерпел разрушение жилой дом, еще один полностью уничтожен. В результате массированных авиаударов по Запорожью погиб мужчина, еще 4 человека получили травмы, из них 2 ребенка. Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственного сооружения, гаража и открытой территории.

Ночью в Харькове около 03:39 в Харькове раздались взрывы. После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилет произошел в Киевском районе города. Предварительно известно, что оккупанты били ракетой. Подробности обстрела – по ссылке.

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