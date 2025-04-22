На что может согласиться Путин в рамках мира и почему Украину ждет страшная угроза

Заявлениями о том, что США готовы признать Крым российским американцам пытаются понять реакцию Украины, а также Европы, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. То есть, добавляет он, в Белом доме пытаются понять, на какие компромиссы ради мира готов идти Киев. При этом, подчеркивает эксперт, следует ожидать мощного давления на Украину.

Владимир Путин

"Но с другой стороны, мы все знаем логику Путина: "А чего только Крым, а не все сразу? У нас здесь в Конституцию вписано больше новых регионов! Определяйте и ЛНР-ДНР, и Запорожскую и Херсонскую в полном объеме. Если уже начали оплачивать жизнь по территориям, то оплачивайте полный счет!". Грубо говоря, это ящик Пандоры, который пытаются открыть с другого континента", — говорит Голобуцкий.

Однако эксперт предполагает, что очень вероятно, что этот "ящик" все же замкнут еще до того, как откроют. А все потому, что на сегодня почти во всех регионах планеты почти у всех значимых мировых игроков найдется минимум одна территория с сомнительным для кого-то статусом. Которую попытаются отжать, как только метод будет легитимирован с Путиным, добавил политтехнолог.

"Поэтому вероятнее всего ничего фиксироваться не будет: де-факто все реально оккупированное останется за РФ, но никто изменения суверенной принадлежности де-юре не признает. Ну и базовый момент: никакого вступления в НАТО. На это уже публично согласились почти все – и мы и союзники", — подчеркнул Голобуцкий.

Как говорит эксперт, Путин может согласиться на краткосрочное прекращение огня, а не мирное соглашение.

"И всем уже очевидно, что немедленно за этим – отмена военного времени в Украине и провозглашение выборов. Как безумно опасны для нас. Я бы сказал, на порядок опаснее военного наступления", — подчеркнул Голобуцкий.

По его словам, на этих выборах победит либо авторитаризм, либо Россия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину уже предупредили об опасном сценарии от США.



