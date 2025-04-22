На что может согласиться Путин в рамках мира и почему Украину ждет страшная угроза

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Ткачик Олеся
Заявлениями о том, что США готовы признать Крым российским американцам пытаются понять реакцию Украины, а также Европы, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. То есть, добавляет он, в Белом доме пытаются понять, на какие компромиссы ради мира готов идти Киев. При этом, подчеркивает эксперт, следует ожидать мощного давления на Украину.
Владимир Путин
Однако эксперт предполагает, что очень вероятно, что этот "ящик" все же замкнут еще до того, как откроют. А все потому, что на сегодня почти во всех регионах планеты почти у всех значимых мировых игроков найдется минимум одна территория с сомнительным для кого-то статусом. Которую попытаются отжать, как только метод будет легитимирован с Путиным, добавил политтехнолог.
Как говорит эксперт, Путин может согласиться на краткосрочное прекращение огня, а не мирное соглашение.
По его словам, на этих выборах победит либо авторитаризм, либо Россия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину уже предупредили об опасном сценарии от США.
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