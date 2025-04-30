На большом областном центре Украины нависла угроза: какие у россиян новые цели

Несмотря на заявления российских оккупационных сил относительно якобы готовности к "майскому перемирию", интенсивность штурмов на линии фронта только растет. В частности, враг активизировал попытки прорыва в Запорожской области, пытаясь приблизиться к областному центру. Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала.

Наступление РФ на Запорожье (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска опрокидывают дополнительные силы и технику именно на Запорожское направление.

"На примере Херсона мы можем увидеть тактику россиян на фронте. Как только они приближаются к любому областному центру, которого не смогут окружить, выбирают тактику обезлюдения. Россияне хаотически обстреливают гражданские объекты: дома, автомобили и т.д." – отметил Кузан.

Он подчеркнул, что таким образом противник пытается оказывать психологическое давление на гражданское население в надежде, что люди начнут влиять на украинские власти. Учитывая это, вероятнее всего, россияне будут продолжать применять подобную террористическую тактику и дальше.

Чем россияне смогут достичь до города – тем и будут бить. сотрудничества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ заявили о военных целях в Харькове и Днепре . Вечером 29 апреля российские войска нанесли массированный удар дронами по Харькову и Днепру. В результате атаки пострадали, разрушения гражданских объектов, среди них частные и многоэтажные дома. Однако в России цинично объясняют разрушения, вызванные обстрелами.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропаганда РФ пытается оправдать массированные удары дронами по Харькову и Днепру откровенной ложью о исключительно военных целях. Отмечается, что якобы россияне поразили места скопления военных автомобилей, военные и инфраструктурные объекты, а гражданские объекты якобы пострадали исключительно из-за работы украинского ПВО.