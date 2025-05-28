На болотах пригорает: Это доказательство по войне выбивает почву из-под ног Путина

На поверхности лежит доказательство, что Кремль не имеет возможности вести долгую войну такой интенсивности против Украины, об этом говорит политолог Михаил Басараб.

Владимир Путин

По его убеждению, если бы у россиян были силы вести долгую войну, они не предпринимали бы массированных воздушных атак на украинские тылы.

"Враг бы истощал наш ресурс дряблой войной на линии непосредственного столкновения, не особенно стремясь продвигаться вперед. Если бы у них был запас прочности, они бы "мололи" нашу живую силу там и делали бы все, если бы украинский тыл как можно быстрее перестал чувствовать войну и погрузился в заботы обыденной мирной жизни", — говорит политолог.

По его словам, впоследствии пропасть между фронтом и тылом стала бы бездной. Такую страну было легче качать изнутри. Это был бы идеальный сценарий для россиян, считает эксперт.

Впрочем, говорит политолог, чтобы реализовать такую стратегию, нужно время, а главное – ресурс. У россиян нет ни того, ни другого, добавляет Басараб. Именно поэтому, по его убеждению, они стряпают дронами и ракетами по мирным городам, поэтому они пытаются запугать нас и весь мир "орешниками".

"Они делают это, потому что находятся на грани возможностей. По целому ряду проблем у них все больше подгорает изнутри. Им нужно спешить, подгонять других, чтобы в самой России не начали гореть всерьез. Они бы так не суетились, если бы у них был уверен запас сил", — подчеркивает политолог.

Кроме того, по его словам, возможности россиян не отвечают заявленным амбициям. Именно поэтому враг продолжает войну с большим напряжением и точно боится очень неприятных внутренних "сюрпризов", которые в любой момент может актуализировать сегодняшнее положение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о замысле россиян на фронте.



