На болотах пригорает: Это доказательство по войне выбивает почву из-под ног Путина

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Ткачик Олеся
На поверхности лежит доказательство, что Кремль не имеет возможности вести долгую войну такой интенсивности против Украины, об этом говорит политолог Михаил Басараб.
Владимир Путин
По его убеждению, если бы у россиян были силы вести долгую войну, они не предпринимали бы массированных воздушных атак на украинские тылы.
По его словам, впоследствии пропасть между фронтом и тылом стала бы бездной. Такую страну было легче качать изнутри. Это был бы идеальный сценарий для россиян, считает эксперт.
Впрочем, говорит политолог, чтобы реализовать такую стратегию, нужно время, а главное – ресурс. У россиян нет ни того, ни другого, добавляет Басараб. Именно поэтому, по его убеждению, они стряпают дронами и ракетами по мирным городам, поэтому они пытаются запугать нас и весь мир "орешниками".
Кроме того, по его словам, возможности россиян не отвечают заявленным амбициям. Именно поэтому враг продолжает войну с большим напряжением и точно боится очень неприятных внутренних "сюрпризов", которые в любой момент может актуализировать сегодняшнее положение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о замысле россиян на фронте.
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