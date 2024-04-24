На болотах печаль и слезы. Почему Россия будет вынуждена завершить войну в Украине

Ранее планировалось, что Глобальный саммит мира в Швейцарии должен пройти весной, однако срок его проведения перенесли на лето, поскольку сейчас идут дискуссии по поводу того, стоит ли приглашать на встречу Россию, отмечает Александр Кочетков. По его информации, якобы была найдена формула, что Украина и Россия будут присутствовать на этой конференции, но поочередно.

Война в Украине

"Скорее всего, этот международный хурал состоится в начале осени, когда окончательно зафиксируется ситуация на фронте",

– отметил эксперт.

Кочетков говорит, что ранее он считал, что конференция бессмысленна, ведь на ней Украине будет предложена капитуляция с фиксацией "ситуации на земле". Понятно, что Киев от этого откажется, а на Кремль никто давить не будет.

Однако, как заявил эксперт, завершение эпопеи с выделением помощи от Соединенных Штатов меняет эту картинку и Дональду Трампу придется учесть то, что американские избиратели на стороне Украины.

Вместе с тем, добавляет Кочетков, Европа тоже начинает приходить в сознание, в частности, Британия предоставляет Киеву чрезвычайно большой пакет с оружием и президент Франции Эммануэль Макрон не отказывается от своей идеи с введением войск в Украину. Вероятно, под давлением США канцлер Германии Олаф Шольц предоставит Украину дальнобойные ракеты "Таурус".

Более того, добавляет Кочетков, Китай также заметно изменяет оценки войны России против Украины. Даже появляются материалы о том, что РФ не может победить Украину, поэтому войну необходимо завершать.

"Поэтому на болотах грусть и слезы. И мы знаем: Китай очень раздражает, что европейцы вынуждены тратить деньги на оружие вместо покупать китайские авто. А энергоносители со скидкой 28% Россия все равно будет поставлять китайцам, потому что больше некому",

– подчеркнул эксперт.

В целом, по его словам, может сложиться конфигурация, что прекращение боевых действий от России потребует настолько много влиятельных стран, что даже кремлевский диктатор Владимир Путин вынужден будет прислушиваться.

"Но все это при обязательном условии, что весной-летом ВСУ удержат фронт и не допустят заметного наступления врага. И здесь мы автоматически упираемся в тему мобилизации, в которой нам никто не поможет, и которую наша власть разворачивает крайне неэффективно и даже абсурдно",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине не поддерживают идею участия России в Глобальном саммите мира.