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На болотах очередной вой: куда добрались ВСУ в Курской области

Глушковский район Курской области превращается в санитарную зону

сегодня, 18:54
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Ткачик Олеся

На болотах стоит очередной вой, на этот раз по Глушковскому району Курской области, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На болотах очередной вой: куда добрались ВСУ в Курской области

Мост через речку Сейм

Согласно публикуемым в открытых источниках фото, в Глушковском районе был обрушен мост через реку Сейм. Обвал стал возможен благодаря ударам ракетами M31A1 GMLRS из РСЗО М142 HIMARS.

"Херсонское дежавю, да, оккупантики? Но, важно вот, что… Для россиян становится всё меньше и меньше удобных логистических направлений, для не только снабжения своей группировки, но и в целом, подготовки контрудара. В свою очередь Силы обороны продолжают демонстрировать, что они максимально эффективно используют рельефно-ландшафтные особенности Курской области, не только в вопросах быстрого продвижения, осложнения логистики противнику, но и формируя линии обороны с учётом природных преград", — заявил Коваленко.

По его словам, движение Сил обороны с учётом русел рек и водоёмов Курской области позволяет обеспечивать безопасность флангов, а река Сейм и вовсе является, таким себе, северным барьерным рифом, при правильном её использовании.

"Судя по всему, российская группировка в Глушковском районе может и вовсе оказаться отрезанной и вопрос установления там военных администраций – это вопрос времени. А вот тот факт, что движение на Рыльск продолжится, очевиден благодаря соплям российских пропагандистов, подтверждающим то, что Силы обороны уже к северу от Коренево. При этом, сохраняя логистику для себя с правого фланга, движение Сил обороны прикрыто Сеймом", — говорит Коваленко.

То есть, подчеркивает он, Глушковский район в санитарную зону превращается.

"По реке Сейм это ещё +250 км². Как там говорят, ещё одна мармеладинка из пачки, да?" — отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне успехов ВСУ в Курской области в Пентагоне опасаются некой эскалации со стороны РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0VXWKnJF5quQa6URcSYFw4f7AS4xo8vtn4ySs2bc1yjUBPzoc9of85pVfJBWytjs7l
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