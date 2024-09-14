На берегу Днепра активизировались бои: враг хочет приблизиться к Херсону

На левом берегу Днепра и островах Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

В Херсонской области активизировались бои. Фото из открытых источников

Спикер рассказал, что оккупанты пытаются подойти поближе к берегу Днепра и взять под контроль его русло.

"В этих боях за острова принимают участие подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", — сообщил Дмитрий Лиховой.

Спикер отметил, что россияне, вероятно, хотят приблизиться к Херсону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время последней попытки наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогла существенно продвинуться вглубь российской территории. "Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США серьезно восприняли предупреждение Владимира Путина о том, что РФ сочтет Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина нанесет вглубь российской территории удар ракетами дальнего радиуса действия западного производства, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон. Кирби. "Это не риторика, которую мы не слышали от Путина раньше. Да, мы воспринимаем эти комментарии всерьез", — сказал Джон Кирби.

