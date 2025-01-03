Дрон ВСУ сбит при попытке атаки дома в селе в Белгородской области, который осматривал губернатор Вячеслав Гладков. Об этом сообщили в пропагандистском информагентстве ТАСС.

Губернатор Белгородской области РФ

"Глава региона приехал в населенный пункт после обращения местных жителей для того, чтобы зафиксировать разрушение их имущества", — отметили пропагандисты.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера в Курской области произошел удар по дому культуры, в котором, вероятно, базировались оккупанты.

В администрации Рыльского района Курской области российскому изданию "7х7" сообщили, что глава района Андрей Белоусов выехал в село Ивановское, где произошел удар по дому культуры, однако комментировать ситуацию по телефону чиновники отказались. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

"Слава богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился", — заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Украинский журналист Денис Казанский, не ссылаясь на источник, заявил, что в здании культуры якобы находилось место дислокации российских войск. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил сегодня, что "Есть удачный удар. Значительные потери в 810 бригады РФ в результате этого".

Также "Комментарии" писали , что Генштаб ВСУ подтвердил удар по командному пункту российской армии в населенном пункте Марьино в Курской области России, о котором 2 января сообщал портал "Комментарии". При этом были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы жизни местного гражданского населения. Генштаб отчитался, что удар был успешным, подробности не приводятся.

Ранее в сообщениях об ударе 2 января речь шла о населенном пункте Ивановского Рыльского района. Как объясняют росСМИ, село Марьино входит в состав Ивановского. "Данные огневые поражения в первую очередь наносятся, чтобы ослабить способность и желание Российской Федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.