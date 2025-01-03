logo

BTC/USD

96445.88

ETH/USD

3446.31

LTC/USD

106.33

USD/UAH

42.45

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Белгородщине дрон охотился на губернатора: результат
commentss НОВОСТИ Все новости

На Белгородщине дрон охотился на губернатора: результат

В России сообщили, что украинский дрон охотился на губернатора Белгородской области

сегодня, 12:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Дрон ВСУ сбит при попытке атаки дома в селе в Белгородской области, который осматривал губернатор Вячеслав Гладков. Об этом сообщили в пропагандистском информагентстве ТАСС.

На Белгородщине дрон охотился на губернатора: результат

Губернатор Белгородской области РФ

"Глава региона приехал в населенный пункт после обращения местных жителей для того, чтобы зафиксировать разрушение их имущества", — отметили пропагандисты.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера в Курской области произошел удар по дому культуры, в котором, вероятно, базировались оккупанты.

В администрации Рыльского района Курской области российскому изданию "7х7" сообщили, что глава района Андрей Белоусов выехал в село Ивановское, где произошел удар по дому культуры, однако комментировать ситуацию по телефону чиновники отказались. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

"Слава богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился", — заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Украинский журналист Денис Казанский, не ссылаясь на источник, заявил, что в здании культуры якобы находилось место дислокации российских войск. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил сегодня, что "Есть удачный удар. Значительные потери в 810 бригады РФ в результате этого".

Также "Комментарии" писали , что Генштаб ВСУ подтвердил удар по командному пункту российской армии в населенном пункте Марьино в Курской области России, о котором 2 января сообщал портал "Комментарии". При этом были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы жизни местного гражданского населения. Генштаб отчитался, что удар был успешным, подробности не приводятся.

Ранее в сообщениях об ударе 2 января речь шла о населенном пункте Ивановского Рыльского района. Как объясняют росСМИ, село Марьино входит в состав Ивановского. "Данные огневые поражения в первую очередь наносятся, чтобы ослабить способность и желание Российской Федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости