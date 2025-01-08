На Банковой сказали, сможет ли Трамп остановить войну в Украине до Пасхи

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что определить конкретную дату завершения полномасштабной войны, развязанной Россией, пока невозможно. Об этом он сказал, в частности, в эфире национального телемарафона.
Переговоры Украины и РФ
Известно, что британское издание Sky News, ссылаясь на Роберта Кларка, научного сотрудника аналитического центра Yorktown Institute, предположило, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть заключено к Пасхе, которую в 2025 году отметят 20 апреля.
Впрочем, Подоляк очень скептически отнесся к подобным прогнозам.
По его словам, установление мира требует четкого единства среди союзников Украины. Также требуется усиление давления на Россию для принуждения к переговорам.
Подоляк отметил, что принуждение России к миру заключается в синхронизированной публичной позиции союзников, информационном и дипломатическом давлении, экономических санкциях нового уровня, а также военной помощи Украине, которая должна быть качественно выше.
Кроме того, Подоляк подчеркнул, что необходимо активизировать сотрудничество со странами Глобального Юга, играющими важную роль в мировой политике. Он подытожил, что комплексный подход и координация действий международного сообщества являются ключевыми для достижения мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп начинает постепенно понимать реалии войны против Украины, в частности, то, что прекратить войну в течение 24 часов не удастся.
Новости