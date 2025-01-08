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На Банковой сказали, сможет ли Трамп остановить войну в Украине до Пасхи

Западные медиа утверждают, что, якобы, до Пасхи между Украиной и РФ будет заключено соглашение о мире

8 января 2025, 11:23
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Ткачик Олеся

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что определить конкретную дату завершения полномасштабной войны, развязанной Россией, пока невозможно. Об этом он сказал, в частности, в эфире национального телемарафона.

На Банковой сказали, сможет ли Трамп остановить войну в Украине до Пасхи

Переговоры Украины и РФ

Известно, что британское издание Sky News, ссылаясь на Роберта Кларка, научного сотрудника аналитического центра Yorktown Institute, предположило, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть заключено к Пасхе, которую в 2025 году отметят 20 апреля.

Впрочем, Подоляк очень скептически отнесся к подобным прогнозам.

"Вы же понимаете, что в редакциях всегда сидят инсайдеры, имеющие доступ ко всем сразу и все они знают, но реальность несколько иначе выглядит. Сегодня четко заявить, когда будет заканчиваться, невозможно", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, установление мира требует четкого единства среди союзников Украины. Также требуется усиление давления на Россию для принуждения к переговорам.

Подоляк отметил, что принуждение России к миру заключается в синхронизированной публичной позиции союзников, информационном и дипломатическом давлении, экономических санкциях нового уровня, а также военной помощи Украине, которая должна быть качественно выше.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что необходимо активизировать сотрудничество со странами Глобального Юга, играющими важную роль в мировой политике. Он подытожил, что комплексный подход и координация действий международного сообщества являются ключевыми для достижения мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп начинает постепенно понимать реалии войны против Украины, в частности, то, что прекратить войну в течение 24 часов не удастся.




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