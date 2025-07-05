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Мыло оккупанта в блиндажах ВСУ: СБУ вышла на российский след Zielinski & Rozen

СБУ проверяет поставки российской косметики Zielinski & Rozen

5 июля 2025, 18:47
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Ткачова Марія

Служба безопасности Украины взялась за проверку бренда косметики Zielinski & Rozen. Несмотря на популярность среди гражданских, эта продукция попадает и на передовую — военным на Сумском и Восточном направлениях раздавали мыло и шампуни бренда, который имеет российский след.

Мыло оккупанта в блиндажах ВСУ: СБУ вышла на российский след Zielinski & Rozen

Zielinski & Rozen

По информации СМИ, Zielinski & Rozen связан с гражданином РФ Сеяром Куршутовым — контрабандистом-беглецом, который обладает российским паспортом. Формально компанией управляет его жена Екатерина Любчик, которая ранее работала в эскорт-сфере. Оба сейчас наслаждаются жизнью на Лазурном берегу Франции, проживая на вилле Résidence de la Réserve.

Так же известно, что продукция бренда изготавливается на территории РФ. В киевских магазинах продавали средства с пометкой “сделано в России”, хотя продавцы уверяли покупателей, что якобы там лишь “перепаковка”, а производство якобы израильское.


Мыло оккупанта в блиндажах ВСУ: СБУ вышла на российский след Zielinski & Rozen - фото 2


Бренд массово появлялся в ресторанах и публичных заведениях – особенно в санузлах. Теперь украинцам советуют внимательно присматриваться: если видите продукцию Zielinski & Rozen в публичных местах – следует обращаться к администрации и потребовать ее убрать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в плавное американское издание New York Post, длительное время поддерживавшее Дональда Трампа, публично обратилось к нему с призывом не сворачивать поддержку Украины В редакционной колонке газета предупредила , что победа России станет катастрофой как для Европы, так и для самих Соединенных Штатов. политика Вашингтона, а исключительно агрессивные амбиции Владимира Путина.



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Источник: https://izvestia.kiev.ua/item/show/160494
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