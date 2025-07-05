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Ткачова Марія
Служба безопасности Украины взялась за проверку бренда косметики Zielinski & Rozen. Несмотря на популярность среди гражданских, эта продукция попадает и на передовую — военным на Сумском и Восточном направлениях раздавали мыло и шампуни бренда, который имеет российский след.
Zielinski & Rozen
По информации СМИ, Zielinski & Rozen связан с гражданином РФ Сеяром Куршутовым — контрабандистом-беглецом, который обладает российским паспортом. Формально компанией управляет его жена Екатерина Любчик, которая ранее работала в эскорт-сфере. Оба сейчас наслаждаются жизнью на Лазурном берегу Франции, проживая на вилле Résidence de la Réserve.
Так же известно, что продукция бренда изготавливается на территории РФ. В киевских магазинах продавали средства с пометкой “сделано в России”, хотя продавцы уверяли покупателей, что якобы там лишь “перепаковка”, а производство якобы израильское.
Бренд массово появлялся в ресторанах и публичных заведениях – особенно в санузлах. Теперь украинцам советуют внимательно присматриваться: если видите продукцию Zielinski & Rozen в публичных местах – следует обращаться к администрации и потребовать ее убрать.