Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что обращался в Европу и США за помощью в виде вооружения и санкций, когда Кремль начал собирать войска вблизи украинских границ. Однако, по его словам, эти просьбы были проигнорированы.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

В интервью для Fox News журналисту Шону Ханните Зеленский рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения он напрямую обратился к тогдашнему президенту США Джо Байдену, прося ввести санкции против России из-за наращивания ее военного присутствия у границ Украины. Он также настаивал на оказании оружия Украине, однако получил ответ, что такая помощь поступит только "если" Россия начнет вторжение.

"Я также обращался в Европейский Союз, но они не могли действовать без разрешения США. Европа всегда ориентируется на позицию Соединенных Штатов. Таким образом, когда началось большое вторжение, мы оказались наедине и вынуждены были бороться самостоятельно", – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что он надеется на поддержку Дональда Трампа в противостоянии с Путиным.

"Если Трамп хочет заставить Путина прийти к мирному соглашению, он может это сделать. Мы хотим, чтобы он встал на сторону справедливости и поддержал Украину", — подчеркнул глава государства.

Зеленский ранее высказывал высокую оценку политической позиции Трампа по отношению к России и его подходу к мирным переговорам, называя это "справедливым и честным".

"Это именно то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы мощная и независимая Украина", – отметил Зеленский.

Ранее, как писали "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, что Украина должна владеть оружием и мощной армией, чтобы сделать невозможным повторение российского вторжения. Остановить российского диктатора Владимира Путина можно только с помощью эффективных оборонительных возможностей.