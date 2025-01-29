"Мы воевали сами": Зеленский подверг жесткой критике США из-за их действий перед вторжением России

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Клименко Елена
Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что обращался в Европу и США за помощью в виде вооружения и санкций, когда Кремль начал собирать войска вблизи украинских границ. Однако, по его словам, эти просьбы были проигнорированы.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
В интервью для Fox News журналисту Шону Ханните Зеленский рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения он напрямую обратился к тогдашнему президенту США Джо Байдену, прося ввести санкции против России из-за наращивания ее военного присутствия у границ Украины. Он также настаивал на оказании оружия Украине, однако получил ответ, что такая помощь поступит только "если" Россия начнет вторжение.
Президент также отметил, что он надеется на поддержку Дональда Трампа в противостоянии с Путиным.
Зеленский ранее высказывал высокую оценку политической позиции Трампа по отношению к России и его подходу к мирным переговорам, называя это "справедливым и честным".
Ранее, как писали "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, что Украина должна владеть оружием и мощной армией, чтобы сделать невозможным повторение российского вторжения. Остановить российского диктатора Владимира Путина можно только с помощью эффективных оборонительных возможностей.
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