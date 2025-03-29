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«Мы вам покажем, откуда будут наступать»: военный предположил, откуда русские готовят новое наступление

Оккупанты могут наступать из Беларуси: военный допустил вероятный ход операции

сегодня, 16:01
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Недилько Ксения

Российская армия может готовить новое наступление на Украину, развернув войска вблизи границы с Беларусью. Такое предположение сделал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, передает портал "Комментарии".

«Мы вам покажем, откуда будут наступать»: военный предположил, откуда русские готовят новое наступление

Россия готовит новое наступление на Украину

"Чтобы создать условия для нового масштабного наступления, нужно собрать войска в буферной зоне, где их не достанут наши ракеты и дроны, лучший вариант – "нейтральная" страна и военные учения.

Проводим анализ и определяем, что это Беларусь. Куда из Беларуси наступать? На менее защищенную линию, где могут проехать танки.

Теперь вспоминаем, где п*дар-"патриоты" бастовали против ГПСУ и растягивали ягозу", – отмечает военный, намекая на Ровенскую область.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская оккупационная армия готовится начать новое военное наступление на Украину. Журналисты узнали новые подробности. Об этом говорится в материале "Associated Press".

В публикации говорится, что, начав новое наступление на Украину, российский диктатор Владимир Путин стремится максимально усилить давление на Украину и укрепить позицию России на переговорах о прекращении огня.

"Этот шаг может дать главе Кремля Владимиру Путину все основания отложить обсуждение вопроса о прекращении боевых действий в пользу поиска новых территорий", — отмечают авторы материала со ссылкой на украинские официальные лица, которые высказались на условиях анонимности.

По словам аналитиков и военных командиров, на которых ссылается АР, с приближением весеннего сезона боевых действий Москва собирается провести многоцелевое наступление по всей линии фронта протяженностью 1000 км.



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