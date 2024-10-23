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Мы теряем Украину прямо сейчас: военный шокировал заявлением

Все инвалиды-прокуроры и депутаты просто убегут из Украины, а народу придется самому сплачиваться против врага

23 октября 2024, 18:15 comments1834
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Ткачик Олеся

Военный Юрий Касьянов встревожил заявлением о судьбе Украины.

Мы теряем Украину прямо сейчас: военный шокировал заявлением

Украина

"Мне кажется, мы теряем Украину прямо сейчас", — заявил военный.

Такие выводы он сделал, учитывая ситуацию, которая происходит в стране.

"Через месяц, два-три они убегут, а мы останемся. Все эти инвалиды-прокуроры, депутаты-дегенераты, генералы-крохоборцы – кажется, у всех уже есть счета в немецких и французских банках, откуда так легко быть патриотами", — отметил военный.

По его словам, в этой ситуации народ снова будет вынужден самостоятельно объединяться.

"А нам останется снова объединяться, как в 2014 году, останавливать бронетанковые колонны, как в 2022 году, вырезать окупантов, и надеяться на лучшее. Я не против. Я привык. Но – кто виноват? И какие мы должны сделать выводы? Ведь невозможно постоянно, год от года наступать на одни и те же грабли. Возможно? Тогда это просто конец", – заявил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности. По его словам, по данным проведенных проверок, уже установлены многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц. Президент сообщил, что СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. По его словам, эти решения он утвердил указом. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной.

Также "Комментарии" рассказывали , что после заседания СНБО с участием президента Зеленского, на котором рассматривали ряд скандалов по поводу получения чиновниками, в том числе прокурорами, фейковыми инвалидностями, генпрокурор Костин заявил, что уходит в отставку. При этом он отметил, что считает абсолютно правильной позицию Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0ZngpERdtWVKiYd71vbeZEDte77vk6oQuEoNfLS4yrJsfhfTX9LAfBWbokcxC2dHZl
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