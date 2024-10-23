Мы теряем Украину прямо сейчас: военный шокировал заявлением

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Ткачик Олеся
Военный Юрий Касьянов встревожил заявлением о судьбе Украины.
Украина
Такие выводы он сделал, учитывая ситуацию, которая происходит в стране.
По его словам, в этой ситуации народ снова будет вынужден самостоятельно объединяться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности. По его словам, по данным проведенных проверок, уже установлены многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц. Президент сообщил, что СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. По его словам, эти решения он утвердил указом. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной.
Также "Комментарии" рассказывали , что после заседания СНБО с участием президента Зеленского, на котором рассматривали ряд скандалов по поводу получения чиновниками, в том числе прокурорами, фейковыми инвалидностями, генпрокурор Костин заявил, что уходит в отставку. При этом он отметил, что считает абсолютно правильной позицию Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.
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