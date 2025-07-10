Россия планирует запускать по 700–1000 БпЛА в сутки. Эти ужасные цифры уже не кажутся вымышленными – несколько дней назад Россия атаковала Украину более чем 700 целями. В ходе встречи с журналистами в Италии Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если партнеры нас услышат, мы будем их сбивать.

«Мы сможем сбивать и по 1000 дронов»: Зеленский заявил, что для этого нужно

Глава государства отметил, что такими атаками Путин хочет дестабилизировать общество. Но мы будем отвечать.

"Атаки ночью по 7-10 часов. Люди идут в укрытие, и очень правильно. Я им очень благодарен. И после этого, чтобы работала экономика, люди идут на работу, чтобы жить. [...] Путин ясно это понимает и хочет такими ударами дестабилизировать наше общество", – отметил Президент.

Владимир Зеленский заметил, что план России — запускать по 700-1000 дронов в сутки. И если наши партнеры услышат Киев, мы все будем сбивать:

"Мы нашли, у нас есть решения, дроны-перехватчики, которые сбивают почти все. Мы сможем это массово производить".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами подтвердил, что произойдет замена посла Украины в США. Глава государства отметил, что в случае, если он изберет на должность министра обороны Рустема Умерова, это приведет к серьезным перестановкам в правительстве страны:

"Сегодня весь наш бюджет – война. И потому от министерства обороны очень многое зависит. Поэтому это серьезное решение. Для нас очень важно в том контексте, что сейчас происходит, усиливать отношения с США. [...] Поэтому нужно, чтобы человек был силен и был в контексте".