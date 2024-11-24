Мы просто офигеем от условий РФ: эксперт о психозе по «быстрому миру»

Вокруг происходит какой-то массовый психоз: "скоро будет мир", "вот увидите, скоро договорятся", отмечает политолог Михаил Басараб.

Переговоры Украины и РФ

"У меня один ответный вопрос: о чем договорятся?! Неужели нет ощущения момента? Мы просто офигеем от того, какие условия россияне выставят нам. И эти условия будут не о прекращении огня, а о том, какой должна быть Украина. Поверьте, жить в такой Украине, в которой будут предлагать московиты, не захотите ни вы, ни ваши дети", — отметил Басараб.

По его словам, ничего другого в переговорах, которыми грезят мечтатели, не будет. И это, добавляет эксперт, следует четко понять.

"Ибо не ради лоскута выжженной донецкой земли они все это начинали. Потому успокойтесь. Никто ни с кем ни о чем не договорится. А если договорится, то это продлится считанные недели или месяцы. Дальше снова все продолжится. Только уже в худших для нас обстоятельствах, потому что на нас будут давить невыгодные подписанные обязательства, а мир еще больше остынет к нашим проблемам", — считает политолог.

По его мнению, стоит наконец по-взрослому принять очевидное: война не прекратится, пока Москва не потеряет способность продолжать эту войну. Именно поэтому, считает Басараб, нужно искать возможности не договориться, а лишить врага возможностей.

"Нравится это или нет, но иного не дано. Нет, ну если хочется вернуться в ГУЛАГ, то кто нам тогда доктор", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в команде новоизбранного президента Дональда Трампа начали понимать, что не смогут установить мир в Украине в течение 24 часов. Именно поэтому там начали взвешенно изучать условия, по которым Украина и РФ могут договориться о мире.



