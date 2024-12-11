Мы проигрываем войну: в 3-й штурмовой шокировали заявлением об успехах россиян

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Ткачик Олеся
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что Украина проигрывает войну с Россией из-за ежедневных потерь своих территорий. Об этом он рассказал в интервью Лига.нет. При этом он категорически не согласился с экспертами, которые убеждают, что сейчас не стоит говорить о поражении.
Бои в Донецкой области
По его словам, непонятно, как можно смотреть на карту DeepState и утверждать, что украинские военные не проиграют.
По его словам, ситуация на фронте свидетельствует о том, что Украина проигрывает войну. Как говорит Жорин, о другом можно будет говорить только тогда, когда удастся стабилизировать фронт и начать планировать освобождение оккупированных территорий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об очень тяжелой ситуации возле Курахово. Там происходит настоящая бойня, впрочем, военные не убегают из населенного пункта, как лжет российская пропаганда.
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