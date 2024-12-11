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Мы проигрываем войну: в 3-й штурмовой шокировали заявлением об успехах россиян

Враг имеет успехи на всей линии фронта, заявил Жорин

сегодня, 18:02
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Ткачик Олеся

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что Украина проигрывает войну с Россией из-за ежедневных потерь своих территорий. Об этом он рассказал в интервью Лига.нет. При этом он категорически не согласился с экспертами, которые убеждают, что сейчас не стоит говорить о поражении.

Мы проигрываем войну: в 3-й штурмовой шокировали заявлением об успехах россиян

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По его словам, непонятно, как можно смотреть на карту DeepState и утверждать, что украинские военные не проиграют.

"Мы теряем населенные пункты, а это значит, что мы проигрываем. Мы не можем удержать ежедневные позиции, мы не можем удержать целый ряд населенных пунктов. Это происходит не на одном участке фронта, а это происходит по всей линии фронта. То есть это не просто тактический успех россиян у Купянска, это успехи по всей линии фронта у нашего врага. Соответственно, это наши поражения в виде того, как мы теряем позиции, вынужденно отступаем", – отметил Жорин.

По его словам, ситуация на фронте свидетельствует о том, что Украина проигрывает войну. Как говорит Жорин, о другом можно будет говорить только тогда, когда удастся стабилизировать фронт и начать планировать освобождение оккупированных территорий.

"В этом случае можно будет говорить о том, что мы не проигрываем, о том, что у нас есть перспективы, есть планы, есть стратегия. Сейчас я их не вижу. Я не вижу с нашей стороны вообще стратегического видения относительно не только освобождения территорий, а даже как нам остановить линию фронта", — сказал заместитель командира 3 ОШБр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об очень тяжелой ситуации возле Курахово. Там происходит настоящая бойня, впрочем, военные не убегают из населенного пункта, как лжет российская пропаганда.




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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/video/heneral-pomre-v-okopi-za-5-khvylyn-interviu-maksyma-zhorina

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