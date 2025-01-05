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Slava Kot
Украинский военный отреагировал на скандальную ситуацию с СЗЧ в 155-й бригаде и заявил, что украинское общество "очень толерирует" случаи СЗЧ и уклонистов. По его словам, такая ситуация может создать условия, при которых мы потеряем страну.
Украинские военные. Фото: 47-я отдельная механизированная бригада
Военнослужащий ВСУ в комментарии телеканалу "Киев 24" назвал основную причину увеличения случаев СЗЧ, а именно то, что в армию попадают немотивированные люди.
По его словам, чтобы исправить ситуацию, нужно улучшать рекрутинг, которым будут заниматься профессионалы и обеспечивать войско добровольцами, "которые понимают, зачем они сюда идут".
Еще одной проблемой украинский солдат называет состояние общества, где положительно относятся к случаям самовольного ухода из части или уклонения от войска. Как указывает военный, это может иметь значительный негативный эффект для страны, в частности привести к ее уничтожению.
Напомним, что журналист Юрий Бутусов заявил о массовом дезертирстве в 155-й отдельной механизированной бригаде. По его информации, количество военных в СЗЧ переваливает за полторы тысячи. На сообщение отреагировали в ГБР, где заявили, что принимаются за это дело.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир 3-й отдельной штурмовой бригады полковник ВСУ Андрей Белецкий заявил о прямой сдаче украинских земель.
Также "Комментарии" писали о полковнике ВСУ, который прогнозирует тревожную ситуацию на фронте. По его словам, мы будем сдавать эти города, если не изменим ситуацию на войне.
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