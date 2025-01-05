Украинский военный отреагировал на скандальную ситуацию с СЗЧ в 155-й бригаде и заявил, что украинское общество "очень толерирует" случаи СЗЧ и уклонистов. По его словам, такая ситуация может создать условия, при которых мы потеряем страну.

Украинские военные. Фото: 47-я отдельная механизированная бригада

Военнослужащий ВСУ в комментарии телеканалу "Киев 24" назвал основную причину увеличения случаев СЗЧ, а именно то, что в армию попадают немотивированные люди.

"Если все будут добровольцами как в 22 году, то таких проблем фактически не будет. Когда многие не хотят защищать свою страну и планируют, с самого начала скрываются от ТЦК, бегают от ТЦК, потом уходят в войско с намерением его покинуть, то такая проблема будет", — говорит военный.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, нужно улучшать рекрутинг, которым будут заниматься профессионалы и обеспечивать войско добровольцами, "которые понимают, зачем они сюда идут".

Еще одной проблемой украинский солдат называет состояние общества, где положительно относятся к случаям самовольного ухода из части или уклонения от войска. Как указывает военный, это может иметь значительный негативный эффект для страны, в частности привести к ее уничтожению.

"Если смотреть в общем, общество очень толерирует СЗЧ и уклонистов. Готовьтесь к тому, что если будет много СЗЧешников и уклонистов – мы потеряем страну и враг придет к вам домой, и домой к уклонистам, и домой к СЗЧешникам. Он придет, потому что мы не удерживаем ситуацию. Такой риск есть", — указывает военный.

Напомним, что журналист Юрий Бутусов заявил о массовом дезертирстве в 155-й отдельной механизированной бригаде. По его информации, количество военных в СЗЧ переваливает за полторы тысячи. На сообщение отреагировали в ГБР, где заявили, что принимаются за это дело.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир 3-й отдельной штурмовой бригады полковник ВСУ Андрей Белецкий заявил о прямой сдаче украинских земель.

Также "Комментарии" писали о полковнике ВСУ, который прогнозирует тревожную ситуацию на фронте. По его словам, мы будем сдавать эти города, если не изменим ситуацию на войне.