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"Мы отступаем": РФ усиливает контратаки на Курщине

Ситуация в Курской области усложняется для ВСУ

20 сентября 2024, 21:47
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Марьян Ощановский

Российские захватчики продолжают контрудары в Курской области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

"Мы отступаем": РФ усиливает контратаки на Курщине

Россия контратакует в Курской области. Фото из открытых источников

"На Курском направлении россияне захватили Обуховку и, скорее всего, захватят все территории, которые находятся западнее реки Снагость. Украинские контрудары в направлении населенных пунктов Новый путь и Медвежье заставили россиян перебросить часть войск, которая вела наступление на Любимовку, чем выиграли время для наших защитников", — рассказал Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что если вспомнить заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что "все под контролем и у нас есть план", то немного становится неловко.

"В то же время жаль, что для положительных блоггеров тема Курска табуирована, а то их мнение о ситуации было бы достаточно интересным", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ. Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sHfdS7VynuP7dSWgPB3gap48q5YVuCydvXh8j4g95QXV6p6yioPHrz46A88vmdBTl&id=61553522510800
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