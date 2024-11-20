Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехотинцев и артиллерийских ресурсов, что затрудняет сдерживание российских войск, готовых нести большие потери. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Как отмечают солдаты и командиры, многолетние изнурительные бои привели к острой нехватке боевой пехоты. Еще одной большой проблемой является нехватка опытных командиров взводов и рот, которые могли бы эффективно управлять действиями новобранцев. Это истощение повлияло на состояние оборонительных рубежей, чем воспользовалась Россия, достигнув величайших успехов за время полномасштабной войны.

Украинские военные откровенно рассказывают о трудностях, пытаясь привлечь внимание к критической важности немедленных действий. Многие говорят, что длительные бои привели к усталости бригад, которые уже не способны работать в полную силу. Они подчеркивают, что мобилизация граждан и привлечение их в службу является единственным способом решить проблему.

"Сражающиеся уже долгое время бригады просто истощены, — отметил капитан Вячеслав. — Мы истощены. Людям нужно мобилизоваться и служить. Другого пути нет".

Кроме нехватки личного состава, украинские силы испытывают дефицит артиллерии средней и большой дальности, необходимой для проведения прицельных ударов по логистическим центрам, командным пунктам и другим стратегическим целям противника. Военные отмечают, что нехватка боеприпасов значительно ограничивает их возможности, и если бы было больше артиллерийских снарядов, это частично компенсировало бы дефицит живой силы.

"HIMARS я почти не слышу. Их почти нет... Если бы у нас было больше боеприпасов, это могло бы компенсировать нехватку людей", — отметил 33-летний оператор беспилотников, сержант-майор Дмитрий.

Основную часть потерь врага обеспечивают беспилотники, ставшие ключевым инструментом в поле боя. По словам командиров, именно они отвечают за более 80% успешных ударов по российским позициям. Это сделало операторов дронов одними из важнейших целей для врага. Однако даже столь значительные успехи не могут полностью стабилизировать оборонительные позиции или остановить продвижение противника.

"Это постоянная борьба за выживание: каждый день – вопрос удачи", — добавил Дмитрий.

Несмотря на все трудности, украинские войска ежедневно наносят существенные потери российским силам, заставляя их дорого платить за каждую попытку наступления. Военные надеются, что их призыв будет услышан как руководством страны, так и широкой общественностью, поскольку мобилизация и увеличение поставок вооружения крайне необходимы для продолжения эффективной борьбы.

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