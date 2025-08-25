"Мы готовы": Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам на уровне лидеров по решению ключевых вопросов, связанных с войной, и призвал Россию продемонстрировать такую же открытость.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом глава государства сообщил в своем сообщении после встречи со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.

Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат требуется, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил США за поддержку и отметил важность решений, принятых на саммите в Вашингтоне вместе с европейскими партнерами. По его словам, это была "демонстрация подлинного единства между Европой и Америкой", в которой Украина выступила государством, объединяющим мир.

Зеленский сообщил, что украинская и американская стороны работают над созданием новой архитектуры безопасности для Украины. Среди ключевых направлений – соглашение о поставках вооружения и отдельный контракт по дронам, способным существенно усилить украинские возможности.

Он также отметил важность сохранения санкционного и таможенного давления на Россию, подчеркнув, что это остается неотъемлемой частью переговорной повестки дня.

Отдельно президент остановился на гуманитарных вопросах, в том числе возвращении всех украинских детей, похищенных Россией. Зеленский выразил надежду на дальнейшее непосредственное участие в этом процессе президента США и первой леди.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на "значительные уступки" России для окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемые уступки России, заключающиеся в том, что армия Путина обещает не захватывать всю территорию Украины, не являются настоящими уступками, приближающими окончание войны.

Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов и вицеканцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем прокомментировал информацию о "уступках" России.

Президент подчеркнул, что такие предложения не выглядят уступками, а весь диалог о выходе украинских сил со своей территории противоречит международному праву.

