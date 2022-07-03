"Мы до сих пор сдерживались": Захарова обвиняет и грозит Украине за взрывы в Белгороде

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Лиля Воробьева
Спикер российского МИД Мария Захарова уже обвинила в обстреле российского города Белгород ракетами "Панцирь", которых нет на вооружении наших военных, сделав виновной Украину и угрожает "ответными ударами".
Ночные взрывы в Белгороде (фото из открытых источников)
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, сообщает ТСН.
Чиновница снова обманывала относительно того, что военные РФ якобы не обстреливают жилые дома на украинской территории и озвучила то, что "если провокации будут продолжаться, то РФ нанесет ответные удары".
"Мы понимаем, что эти действия "режима в Киеве" не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к подобным ответным ударам. А потом еще больше раскрутить антироссийскую истерию. Мы до сих пор сдерживались от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. И в случае чего, им мало не будет", — подытожила спикер МИД России.
К слову, в ночь на 3 июля в российском Белгороде, расположенном за
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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