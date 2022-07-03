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"Мы до сих пор сдерживались": Захарова обвиняет и грозит Украине за взрывы в Белгороде

Спикер сказала, "если провокации будут продолжаться, то РФ нанесет ответные удары".

сегодня, 16:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Спикер российского МИД Мария Захарова уже обвинила в обстреле российского города Белгород ракетами "Панцирь", которых нет на вооружении наших военных, сделав виновной Украину и угрожает "ответными ударами".

"Мы до сих пор сдерживались": Захарова обвиняет и грозит Украине за взрывы в Белгороде

Ночные взрывы в Белгороде (фото из открытых источников)

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, сообщает ТСН.

Чиновница снова обманывала относительно того, что военные РФ якобы не обстреливают жилые дома на украинской территории и озвучила то, что "если провокации будут продолжаться, то РФ нанесет ответные удары".

"Мы понимаем, что эти действия "режима в Киеве" не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к подобным ответным ударам. А потом еще больше раскрутить антироссийскую истерию. Мы до сих пор сдерживались от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. И в случае чего, им мало  не будет", — подытожила спикер МИД России.

К слову, в ночь на 3 июля в российском Белгороде, расположенном за 100 км от границы с Украиной, были взрывы. Россия, как это всегда, обвиняет в их причастности нашу страну. Вместе с тем блоггер Денис Казанский называет это – очередная провокация, аргументировав свои слова фактами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Не только в Белгороде: Курск также содрогался от взрывов – что известно. В российской Курской области, которая, как и Белгородская область, граничит с Украиной, ночью слышали взрывы. Как передают "Комментарии", так губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram сообщил, что работала серия взрывов в Курске – это работа российской ПВО.


 



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Источник: https://tsn.ua/ato/mi-dosi-strimuvalis-zaharova-prokomentuvala-vibuhi-u-byelgorodi-ta-vkotre-prigrozila-ukrayini-2101936.html
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