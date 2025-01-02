Мы будем сдавать эти города: полковник прогнозирует тревожную ситуацию на фронте

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Slava Kot
Бывший командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец считает, что россияне пользуются возможностью и захватывают все больше территорий из-за недостаточного количества людей в украинской армии. По его словам, Украина будет сдавать очередные города, если продолжит воевать, как сейчас.
Иван Якубец. Фото из открытых источников
Иван Якубец в эфире телеканала "Киев 24" прокомментировал ситуацию на фронте. По словам полковника запаса, из-за нехватки военных в ВСУ армия РФ снова возьмет населенные пункты в кольцо и оккупирует новые территории.
Военный указывает, что россияне не хотят вести войну в городах, а будут обходить их. По словам Якубца, впоследствии российская армия может пойти в сторону освобожденного в 2022 году Изюма.
Чтобы изменить ситуацию на фронте, Иван Якубец призвал прибегнуть к мобилизации всех, кто может держать оружие в руках. По его словам, это люди в возрасте от 18 до 70 и старше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, народная депутат Марьяна Безуглая назвала два имени в замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Также "Комментарии" писали, глава ГУР Кирилл Буданов сделал прогноз на 2025 год.
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