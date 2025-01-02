logo

BTC/USD

96568.43

ETH/USD

3467.22

LTC/USD

107.37

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мы будем сдавать эти города: полковник прогнозирует тревожную ситуацию на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Мы будем сдавать эти города: полковник прогнозирует тревожную ситуацию на фронте

Продолжая воевать, как сейчас, Украина будет сдавать свои города, считает полковник Иван Якубец.

сегодня, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец считает, что россияне пользуются возможностью и захватывают все больше территорий из-за недостаточного количества людей в украинской армии. По его словам, Украина будет сдавать очередные города, если продолжит воевать, как сейчас.

Мы будем сдавать эти города: полковник прогнозирует тревожную ситуацию на фронте

Иван Якубец. Фото из открытых источников

Иван Якубец в эфире телеканала "Киев 24" прокомментировал ситуацию на фронте. По словам полковника запаса, из-за нехватки военных в ВСУ армия РФ снова возьмет населенные пункты в кольцо и оккупирует новые территории.

"Больше всего я думаю, что не хватает людей на фронте. В связи с этим россияне продвигаются по всем направлениям, где нет плотной городской застройки. В полях они очень активно действуют и имеют успехи. Поэтому они обходят Покровскую сторону, замкнут кольцо над Кураховым. Мы оттуда будем убегать", — заявил Якубец.

Военный указывает, что россияне не хотят вести войну в городах, а будут обходить их. По словам Якубца, впоследствии российская армия может пойти в сторону освобожденного в 2022 году Изюма.

"Потом таким образом обойдут Покровск. Затем пойдут на Изюм. Это прежде всего потому, что они хотят обойти конгломерацию Славянск, Краматорск. Мы будем сдавать эти города, если будем так воевать. Неспособность стабилизировать фронт нашего главного командования ВСУ, нашего верховного главнокомандующего свидетельствует о том, что у нас особых перспектив нет. Все надежды, что будет какое-то прекращение огня, или какой-то мир", — считает полковник.

Чтобы изменить ситуацию на фронте, Иван Якубец призвал прибегнуть к мобилизации всех, кто может держать оружие в руках. По его словам, это люди в возрасте от 18 до 70 и старше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, народная депутат Марьяна Безуглая назвала два имени в замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также "Комментарии" писали, глава ГУР Кирилл Буданов сделал прогноз на 2025 год.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости