Мы будем сдавать эти города: полковник прогнозирует тревожную ситуацию на фронте

Бывший командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец считает, что россияне пользуются возможностью и захватывают все больше территорий из-за недостаточного количества людей в украинской армии. По его словам, Украина будет сдавать очередные города, если продолжит воевать, как сейчас.

Иван Якубец. Фото из открытых источников

Иван Якубец в эфире телеканала "Киев 24" прокомментировал ситуацию на фронте. По словам полковника запаса, из-за нехватки военных в ВСУ армия РФ снова возьмет населенные пункты в кольцо и оккупирует новые территории.

"Больше всего я думаю, что не хватает людей на фронте. В связи с этим россияне продвигаются по всем направлениям, где нет плотной городской застройки. В полях они очень активно действуют и имеют успехи. Поэтому они обходят Покровскую сторону, замкнут кольцо над Кураховым. Мы оттуда будем убегать", — заявил Якубец.

Военный указывает, что россияне не хотят вести войну в городах, а будут обходить их. По словам Якубца, впоследствии российская армия может пойти в сторону освобожденного в 2022 году Изюма.

"Потом таким образом обойдут Покровск. Затем пойдут на Изюм. Это прежде всего потому, что они хотят обойти конгломерацию Славянск, Краматорск. Мы будем сдавать эти города, если будем так воевать. Неспособность стабилизировать фронт нашего главного командования ВСУ, нашего верховного главнокомандующего свидетельствует о том, что у нас особых перспектив нет. Все надежды, что будет какое-то прекращение огня, или какой-то мир", — считает полковник.

Чтобы изменить ситуацию на фронте, Иван Якубец призвал прибегнуть к мобилизации всех, кто может держать оружие в руках. По его словам, это люди в возрасте от 18 до 70 и старше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, народная депутат Марьяна Безуглая назвала два имени в замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также "Комментарии" писали, глава ГУР Кирилл Буданов сделал прогноз на 2025 год.