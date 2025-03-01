МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2025 год: названы два угрожающих фактора

Экономика Украины сохраняет устойчивость, но рост ВВП замедлится из-за войны и инфляции. Инфляция достигла 12,9%, что привело к повышению учетной ставки НБУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

МВФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на три года войны. По итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивается в 3,5%, однако в 2025 году он может замедлиться до 2-3% из-за дефицита рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и длительных боевых действий.

Инфляция продолжает расти, достигнув 12,9% в годовом измерении в январе, что обусловлено прежде всего ростом цен на продукты питания и оплату труда. В ответ Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 150 базисных пунктов с декабря.

Международные резервы Украины достигли 43 миллиардов долларов США по состоянию на январь 2025 года, что стало возможным благодаря значительной внешней финансовой поддержке.

Риски для экономики остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности относительно войны, перспектив мира и дальнейшего восстановления страны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на сегодняшний день вопрос изменения курсообразующей валюты с доллара на евро находится на стадии обсуждения. Окончательное решение еще не принято. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию Forbes Ukraine сделал глава НБУ Андрей Пышный.



