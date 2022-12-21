МВД Украины рассказало, что нужно делать во время атаки дронов (ВИДЕО)



















Министерство внутренних дел записало инструкцию, в которой рассказали о необходимых шагах, которые нужно предпринять во время атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube. 8 канала.

Российские беспилотники. Фото из открытых источников

Россия с начала осени все больше использует беспилотные летательные аппараты в войне против Украины. Армия РФ использует российские дроны не только во фронтовых зонах, но и наносит ими удары по гражданским объектам и украинской энергетической инфраструктуре.

Для защиты украинского населения МВД записало, что нужно делать при атаке беспилотников.

При опасности МВД Украины рекомендует пользоваться подвалами, цокольными этажами домов и подземными гаражами. Министерство внутренних дел уверяет, что не следует прятаться в подъездах или автомобилях во время атаки дронов.

МВД сообщает, что вес боевой части российского беспилотника достигает 40 кг, а удар образует мощную взрывную волну с большим количеством мелких обломков, которые могут угрожать жизни.

Просмотреть полную инструкцию от МВД о том, что нужно делать во время атаки дронов-камикадзе можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины отправился в США. Там Зеленский передаст флаг украинских военных из Бахмута. В эти дни США должны одобрить передачу Украине новейших систем ПВО, которые смогут сбивать российские ракеты и беспилотники.



Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, сделавшем заявление об украинском народе во время своего выступления коллегии Минобороны РФ.

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