МВД готовит жесткие изменения: кого это коснется первым

Министерство внутренних дел реформирует логистическую систему Национальной гвардии для прозрачности, оперативности и максимальной концентрации ресурсов на передовой. Об этом сообщил министр Игорь Клименко после совещания по командованию НГУ.

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По его словам, принято решение сократить около 200 тыловых должностей. "Ресурсы должны работать на передовую, а не на излишнюю бюрократию. Система, которая не выдерживает вызовы войны, должна быть изменена", — подчеркнул министр.

В фокусе изменений закупки, логистика и материально-техническое обеспечение. Теперь на уровне Главного управления НГУ будет работать единая комиссия, которая будет принимать решение о закупках. Кроме того, новое управление контроля боевой деятельности будет проверять каждый документ, подрядчика и ответственное лицо.

Назначения на должности в тыловых структурах также будут возможны только для лиц с боевым опытом, после прохождения проверок и полиграфа. Без этого ни одной подписи, подчеркнул Клименко.

Особое внимание уделяется проверке ранее заключенных контрактов — уже работает аудит и внутренняя безопасность.

"Цель — прозрачная, эффективная и подконтрольная система снабжения. И главное, чтобы результат этой работы чувствовали именно те, кто на передовой", — добавил министр, подчеркнув, что задача реформирования логистики — это четкое поручение Президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 4 августа на объездной дороге Ровно произошел инцидент с блокировкой автомобиля Кременецкого территориального центра комплектования, перевозившего военнообязанного в центр подготовки.