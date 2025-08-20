Мужчина снимал работу ТЦК и распространял в соцсетях: сколько ему за это светит

В Днепропетровской области мужчина производил скрытую фото- и видеосъемку сотрудников районных ТЦК и СП во время выполнения ими служебных обязанностей на территории Павлоградского района области.

Мужчина снял на видео работу ТЦК и выложил в сеть: сколько ему за это могут дать

В дальнейшем собранный материал мужчина распространял в Telegram-каналах, что позволяет идентификации военных на местности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской облпрокуратуры.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъят мобильный телефон с поличным.

В настоящее время прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры сообщили местному жителю о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Волыни работники ТЦК и СП вместе с полицией проводили мероприятия по оповещению военнообязанных, во время которых произошел конфликт в селе Новые Червища Камень-Каширского района. Там, по словам очевидцев, работники военкомата якобы начали стрелять, и один из шаров попал женщине в щеку, сообщает телеканал "Аверс". Пенсионерки пытались "отбить" мужчину с инвалидностью.

В Волынском ОТЦК отмечают, что мужчина отказался предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют. Также отмечается, что факт использования оружия во время этого события проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке.