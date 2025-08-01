Мужчина подобрал на дороге вражеский дрон-«ждун»: что с ним стало

Вблизи города Северск в Донецкой области местный житель подобрал вражеский дрон "ждун", который дистанционно взорвал российский оператор, дождавшись, пока гражданский загрузит беспилотник на мотоцикл. Мужчина мгновенно погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию журналиста Андрея Цаплиенко, опубликовавшего видео гибели мужчины.

Человек подобрал на дороге вражеский дрон-«ждун»: что с ним стало

"Все гражданские должны понимать, что дроны – это не игрушка, а опасное оружие и орудие уничтожения других человеческих существ. Также должны понимать, что цель россиян уничтожить всех украинцев, поэтому российский оператор не пожалеет гражданского, что, собственно, и подтверждает этот случай", – пишет Цаплиенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Сумской области произошла очередная циничная атака со стороны армии РФ — российский дрон сбросил взрывное устройство на пассажирский автобус, в котором находились мирные жители. Инцидент произошел около 16:30 в районе села Иволжанское, входящего в Юнаковскую громаду.

По предварительным данным, в результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Часть пассажиров удалось оперативно эвакуировать в безопасное место. На месте работают все экстренные службы — идет разбор завалов, оказание помощи раненым и фиксация последствий преступления. В настоящее время уточняется окончательное количество погибших и пострадавших.