logo

BTC/USD

114700

ETH/USD

3617.44

USD/UAH

41.71

EUR/UAH

47.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мужчина подобрал на дороге вражеский дрон-«ждун»: что с ним стало
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина подобрал на дороге вражеский дрон-«ждун»: что с ним стало

Оператор вражеского дрона ждал, пока мужчина погрузит его на мотоцикл

1 августа 2025, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вблизи города Северск в Донецкой области местный житель подобрал вражеский дрон "ждун", который дистанционно взорвал российский оператор, дождавшись, пока гражданский загрузит беспилотник на мотоцикл. Мужчина мгновенно погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию журналиста Андрея Цаплиенко, опубликовавшего видео гибели мужчины.

Мужчина подобрал на дороге вражеский дрон-«ждун»: что с ним стало

Человек подобрал на дороге вражеский дрон-«ждун»: что с ним стало

"Все гражданские должны понимать, что дроны – это не игрушка, а опасное оружие и орудие уничтожения других человеческих существ.

Также должны понимать, что цель россиян уничтожить всех украинцев, поэтому российский оператор не пожалеет гражданского, что, собственно, и подтверждает этот случай", – пишет Цаплиенко.

                                                                                                                                 

Мужчина подобрал на дороге вражеский дрон-«ждун»: что с ним стало - фото 2
Мужчина подобрал на дороге вражеский дрон-«ждун»: что с ним стало - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Сумской области произошла очередная циничная атака со стороны армии РФ — российский дрон сбросил взрывное устройство на пассажирский автобус, в котором находились мирные жители. Инцидент произошел около 16:30 в районе села Иволжанское, входящего в Юнаковскую громаду.

По предварительным данным, в результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Часть пассажиров удалось оперативно эвакуировать в безопасное место. На месте работают все экстренные службы — идет разбор завалов, оказание помощи раненым и фиксация последствий преступления. В настоящее время уточняется окончательное количество погибших и пострадавших.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости