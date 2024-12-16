Мужчин 50+ продолжают мобилизовать на общих основаниях: что происходит

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время внесены изменения, касающиеся мобилизации мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Теперь их призыв возможен только при наличии отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба ВСУ, сообщает УНИАН.

Мобилизация в Украине

В частности, адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник объяснили, что мужчины этой возрастной категории будут мобилизовать только в случае наличия у них дефицитных военно-учетных специальностей. Для этого Генштаб должен издать персональное мобилизационное предписание.

"Отдельное мобилизационное распоряжение – это означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом с указанием всех данных. Какое нужно этому мужчине лично предъявить", – объясняют эксперты.

В то же время, такая директива не имеет силы закона, а является лишь рекомендацией. Никакая директива не может превышать действия законодательства, а Генеральный штаб не имеет права расширять или сужать законодательные нормы.

Чтобы официально запретить мобилизацию мужчин старше 50 лет, Верховная Рада должна внести соответствующие изменения в законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе".

Пока такие изменения не приняты, поэтому мужчин в возрасте от 50 лет продолжают мобилизовать на общих основаниях в пределах действующего законодательства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе сообщили о том, что украинские мужчины пытаются всеми возможными способами избегать мобилизации. Одни идут учиться, другие покупают справки у врачей, кто платит взятку, чтобы выехать из Украины.



