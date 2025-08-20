Мураеву снова заблокировали площадку для пропаганды

Социальная сеть TikTok удалила два аккаунта бывшего народного депутата и владельца телеканала "Наш" Евгения Мураева, активно распространявших пророссийские месседжи и дезинформацию. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. В то же время, отмечается, что политик уже создал резервную страницу.

Евгений Мураев

Напомним, в июле 2023 года СБУ объявила Мураеву подозрение в государственной измене, собрав доказательную базу его причастности к взрывной деятельности против Украины. По данным Украинской правды, еще в мае 2022 года он уехал из страны.

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО по поводу новых санкций против 18 человек, среди которых был и Мураев.

Его телеканал "Наш" фактически прекратил деятельность еще в феврале 2022 года после наложения санкций СНБО. Тогда цифровые и спутниковые операторы, а также провайдеры отключили вещание канала, хотя лицензии еще оставались в силе. Окончательное их аннулирование произошло только в июне 2023 года после вступления закона "О медиа" в силу.

Таким образом, как в телевизионном пространстве, так и в социальных сетях, деятельность Мураева постепенно блокируется.

