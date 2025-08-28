Может заставить Путина в мир: что может украинская ракета Фламинго

Украина представила новую крылатую ракету "Фламинго", заявленная дальность которой составляет 3000 км. По оценкам аналитиков, даже если только половина заявленных характеристик соответствует действительности, эта разработка может представлять серьезную угрозу для любой европейской части России.

Ракета Фламинго (фото из открытых источников)

Как пишет The Economist , запуск в серийное производство занял лишь девять месяцев, что нетипично быстро для подобных проектов, обычно продолжающихся годами или даже десятилетиями.

Особое внимание издание обращает на то, что проект возглавила команда менеджеров без опыта работы в оборонной промышленности.

"Появление этой ракеты в разгар тяжелых мирных переговоров может побудить Владимира Путина сложить оружие", — отмечается в статье.

Представители компании Fire Point, разработавшей Flamingo, сообщили, что идея ракеты возникла в конце 2024 года буквально в виде эскиза на салфетке. В то время Украина остро нуждалась в создании средств дальнего радиуса действия для сдерживания агрессора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли сможем "Фламинго" разбить всю Россию . В обществе продолжает обсуждаться чудо-оружие Украины – крылатая ракета "Фламинго". Однако у этого оружия все же прослеживаются очевидные изъяны, в частности высокая радарная заметность и отсутствие современной системы управления. Это делает новую ракету потенциально уязвимой для систем ПВО, имеющихся у врага. Да и 40 минут на подготовку к старту, к сожалению, вполне достаточно, чтобы успел прилететь "Искандер". Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Что касается совершенства конструкции "Фламинго", то, по словам эксперта, это просто продемонстрирует боевое применение. Если она окажется способной поразить таки сверхважные цели как, например, производство "шахедов" в Алабуге, а эти беспилотники влекут за собой разрушений в Украине не меньше, чем вражеские ракеты, не говоря уже о результативной атаке на Москву, то все вопросы отпадут автоматически. Не сможет – тогда остается шанс использовать "Фламинго" против менее защищенных целей, в частности той же российской нефтепереработки. Главное, чтобы "Фламинго" не направилась вслед за "ракетодронами" "Ад", "Паляница" и подобными и не исчезла за информационным горизонтом навсегда.