Может случиться чудо: озвучен неожиданный прогноз по перемирию в Украине

Политический аналитик, профессор международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный поделился своей оценкой возможности заключения соглашения о прекращении огня в ближайшее время.

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Согласно его прогнозу, Москва не примет никаких существенных решений в ближайший период.

"Поэтому временное прекращение огня в ближайшие недели вряд ли будет реализовано", — заявил Разумный.

В то же время эксперт подчеркнул, что всегда есть небольшая вероятность неожиданных событий.

"Нельзя полностью исключать вариант, что события с момента инаугурации Трампа на самом деле были частью спектакля, спланированного по сложному сценарию. Возможно, стороны уже давно достигли договоренности о завершении конфликта и сейчас просто создают дипломатические и информационные условия для его оформления. Но вероятность этого очень низкая — не более 5-10%",

Известно, что Папа Римский Лев XIV готов принять в Ватикане новый раунд переговоров между Украиной и Россией.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов прекратить участие в переговорах, если не будет достигнут прогресс.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что нет четких сроков заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Процесс находится на начальном этапе, и планируется обмен проектами документов между двумя сторонами. После этого начнутся сложные переговоры по согласованию финальной версии соглашения.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль отвергает безусловное прекращение огня, которое могло бы стать временным перемирием между Украиной и Россией.