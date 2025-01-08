Может ли Украина захватить Курскую АЭС: что уже происходит

Несмотря на сопротивление россиян Силы обороны в Курской области, продолжают выполнять поставленные задачи. При этом до сих пор неизвестно, какая у них задача. Однако в информационном пространстве фигурирует тема возможного захвата ВСУ Курской АЭС. Может ли Украина пойти на такой шаг? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Силы обороны могут нанести локальное поражение оккупантам

Военный обозреватель Израиля Давид Шарп в эфире Radio NV отметил, что новую украинскую наступательную операцию в Курской области РФ следует воспринимать как локальную.

"По ряду соприкасающихся признаков, я считаю, что украинскую операцию можно назвать контратакой, а не контрнаступление. То есть она имеет определенные достаточно ограниченные цели… Для противника это стало неожиданностью, российская армия проводила наступательную операцию, а Украина оборонную. Насколько я понимаю, (цель – ред.) улучшить тактическое положение, заняв территорию и получить определенную конфигурацию для обороны", — сказал Шарп.

Эксперт добавил, что благодаря неожиданности для РФ и определенному преимуществу на отдельном участке, Силы обороны могут нанести локальное поражение оккупантам на этом направлении.

"АЭС — это проблематичная цель с внешнеполитической точки зрения. "Игры" вокруг ядерной электростанции — это огромные риски. Впервые, когда был эффект неожиданности, когда украинцы собрали достаточно большую группировку... Застали врасплох Россию. И если брать под контроль АЭС, то надо было тогда, когда не было обороны. Даже тогда это, скорее всего, не было целью. Сегодня о какой АЭС можно говорить, если собрана большая группировка...", — добавил Шарп.

ВСУ выполняют несколько стратегических задач

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, что в Курской области украинские защитники выполняют ряд стратегических задач.

"Несколько стратегических задач выполняется нашими войсками на российской земле. Первое — это уничтожение суджанской группировки, которая пыталась развернуться и двигаться в сторону Сум. Второе — это сковывающая операция, вытащили на себя около 70 тысяч войск, 20 тысяч из которых уже 200-е и где-то так же тяжелые 300-е. Третья и основная задача, которая была выполнена — это слом архитектуры фронта. Наконец мы с юго-восточного направления создали новый, северный фронт в сторону Москвы. Это надо было делать еще вначале", — заявил аналитик.

Он также пояснил, каким образом во время нового наступления сил обороны в Курской области удалось заглушить радиосвязь. По его словам, Украина для этого использовала стандартные средства РЭБ.

Эксперт отметил, что в случае успешной наступательной кампании Украина может создать новую линию фронта в Курской области вдоль реки Сейм.

"Она из Белгородской области заходит на Курщину. Там идет полупетля и идет дальше в Сумскую область. Река Сейм очень хорошо очерчивает этот плацдарм, который как оперативный может использоваться… С правого берега будет оставаться тот же Курск, это приблизительное соотношение, как сейчас в Херсоне. Курчатов и АЭС с левой стороны, мы можем взять под контроль. Льгов и Рыльск, там два штаба бригад расположены", — отметил Свитан.

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