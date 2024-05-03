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Может ли Украина приурочить уничтожение Крымского моста инаугурации Путина

Было бы неплохо, если бы Украина приурочила уничтожение Крымского моста к инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина, отметил в эфире «Эспрессо» ветеран войны Алексей Гетьман. По его словам, для РФ это стало бы настоящим ударом

3 мая 2024, 19:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина могла бы нанести удар по Крымскому мосту 7 мая в день так называемой инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина, отметил Алексей Гетьман. По его словам, такие действия Сил обороны произвели бы просто чрезвычайный эффект в России. Он говорит, что для украинцев такие события стали бы настоящим праздником, когда мост уничтожен еще и в день "коронации" Путина.

Может ли Украина приурочить уничтожение Крымского моста инаугурации Путина

Крымский мост

Впрочем, эксперт предполагает, что если бы ВСУ смогли уничтожить Крымский мост 7 мая, то российская пропаганда максимально задерживала бы обнародование этой информации и сообщила бы о "плохой" новости 10-11 мая, то есть после празднования 9 мая.

При этом Гетьман заявил, что уничтожить Крымский мост можно тремя путями с помощью воздушной, морской или диверсионной атаки. Впрочем, эксперт предполагает, что наиболее вероятно будет использована комбинированная атака, потому что врагу будет ее труднее отбить.

"Уверен, что это будут какие-то диверсионные действия, конечно ракеты, которые у нас есть, разрушить полотно на мосту можно ракетами, а опоры надо все же разрушать взрывчаткой из воды",
– подчеркнул Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица уже намекнул на то, что Крымский мост будет уничтожен. Его сообщение в соцсетях вызвало истерику в России. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Украине даже не скрывают своих "террористических намерений". При этом российские сенаторы заявили, что будет уничтожен не Крымский мост, а "киевский режим".

Кроме того, известно, что инаугурация Путина состоится 7 мая в 12 часов по московскому времени.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-udar-po-krimskomu-mostu-v-den-inavguratsii-putina-mig-bi-mati-seryozniy-efekt-mayor-zapasu-getman
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Обсуждения

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Ігор

3 мая 2024, 18:53

Аж смішно, звісно ж ні. Нашому теляті, та домовленості між карликами порушити! Згадати, як під час Заколоту-ІІ Порошенка, дозволили Путіну спокійно спостерігати олімпіаду в Сочі. Або, як Губка Ющенко перший візит до Путіна здійснював. А якби таке диво, яке можна прирівняти до справжнього кроку до перемоги, і сталось, то про це б просто сказали пізніше.

Партия 5.10

3 мая 2024, 18:37

Да чем угодно, лишь бы не оборвалась ! Лучше расскажите хоть об одной разнице между фашизмом в Украине и рашке !


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