Может ли Украина приурочить уничтожение Крымского моста инаугурации Путина

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Ткачик Олеся
Украина могла бы нанести удар по Крымскому мосту 7 мая в день так называемой инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина, отметил Алексей Гетьман. По его словам, такие действия Сил обороны произвели бы просто чрезвычайный эффект в России. Он говорит, что для украинцев такие события стали бы настоящим праздником, когда мост уничтожен еще и в день "коронации" Путина.
Крымский мост
Впрочем, эксперт предполагает, что если бы ВСУ смогли уничтожить Крымский мост 7 мая, то российская пропаганда максимально задерживала бы обнародование этой информации и сообщила бы о "плохой" новости 10-11 мая, то есть после празднования 9 мая.
При этом Гетьман заявил, что уничтожить Крымский мост можно тремя путями с помощью воздушной, морской или диверсионной атаки. Впрочем, эксперт предполагает, что наиболее вероятно будет использована комбинированная атака, потому что врагу будет ее труднее отбить.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица уже намекнул на то, что Крымский мост будет уничтожен. Его сообщение в соцсетях вызвало истерику в России. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Украине даже не скрывают своих "террористических намерений". При этом российские сенаторы заявили, что будет уничтожен не Крымский мост, а "киевский режим".
Кроме того, известно, что инаугурация Путина состоится 7 мая в 12 часов по московскому времени.
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Ігор
3 мая 2024, 18:53
Аж смішно, звісно ж ні. Нашому теляті, та домовленості між карликами порушити! Згадати, як під час Заколоту-ІІ Порошенка, дозволили Путіну спокійно спостерігати олімпіаду в Сочі. Або, як Губка Ющенко перший візит до Путіна здійснював. А якби таке диво, яке можна прирівняти до справжнього кроку до перемоги, і сталось, то про це б просто сказали пізніше.
Партия 5.10
3 мая 2024, 18:37
Да чем угодно, лишь бы не оборвалась ! Лучше расскажите хоть об одной разнице между фашизмом в Украине и рашке !