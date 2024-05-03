Может ли Украина приурочить уничтожение Крымского моста инаугурации Путина

Украина могла бы нанести удар по Крымскому мосту 7 мая в день так называемой инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина, отметил Алексей Гетьман. По его словам, такие действия Сил обороны произвели бы просто чрезвычайный эффект в России. Он говорит, что для украинцев такие события стали бы настоящим праздником, когда мост уничтожен еще и в день "коронации" Путина.

Крымский мост

Впрочем, эксперт предполагает, что если бы ВСУ смогли уничтожить Крымский мост 7 мая, то российская пропаганда максимально задерживала бы обнародование этой информации и сообщила бы о "плохой" новости 10-11 мая, то есть после празднования 9 мая.

При этом Гетьман заявил, что уничтожить Крымский мост можно тремя путями с помощью воздушной, морской или диверсионной атаки. Впрочем, эксперт предполагает, что наиболее вероятно будет использована комбинированная атака, потому что врагу будет ее труднее отбить.

"Уверен, что это будут какие-то диверсионные действия, конечно ракеты, которые у нас есть, разрушить полотно на мосту можно ракетами, а опоры надо все же разрушать взрывчаткой из воды",

– подчеркнул Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица уже намекнул на то, что Крымский мост будет уничтожен. Его сообщение в соцсетях вызвало истерику в России. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Украине даже не скрывают своих "террористических намерений". При этом российские сенаторы заявили, что будет уничтожен не Крымский мост, а "киевский режим".

Кроме того, известно, что инаугурация Путина состоится 7 мая в 12 часов по московскому времени.