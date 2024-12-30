Может ли Россия выиграть войну: оценка американского эксперта

Несмотря на большие усилия, которые Россия продолжает вкладывать в войну против Украины, Кремль не может добиться своих главных целей. Такую оценку дал Норман Рул, бывший высокопоставленный чиновник разведки США, во время интервью 24 Канала.

Может ли Россия выиграть войну в Украине

Он отметил, что у России в начале войны были масштабные планы: ликвидация руководства Украины, захват Киева и установление контроля над всей страной. Но ни одной из этих целей добиться не удалось.

"Ничего из этого не выполнено", – подчеркнул эксперт.

Российская армия действительно смогла оккупировать несколько новых территорий, но эти "успехи" выглядят ничтожно на фоне первоначальных амбиций. Их можно измерить несколькими километрами, что выглядит как слабый результат для страны с такими ресурсами, как Россия.

Более того, многие участки фронта сейчас находятся в оборонительной позиции. Российские войска установили множество мин и активно используют артиллерию, чтобы замедлить контратаки Вооруженных Сил Украины. Такая стратегия помогает удерживать позицию, но не приводит к перелому в войне.

"Это скорее демонстрирует слабость России, а не ее силу", — отметил Рул.

Украинские силы продолжают оказывать серьезное сопротивление, даже несмотря на то, что на некоторых направлениях у врага есть преимущество. Оборонительная стратегия России выглядит сильной только на первый взгляд, но не способна обеспечить победу в войне.

По мнению Рула, Кремль только пытается максимально затянуть конфликт, но достижение главных целей выглядит маловероятным.

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