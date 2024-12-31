Может ли РФ ударить по Украине в новогоднюю ночь: что говорят эксперты

С приближающейся новогодней ночью в сети все больше слухов о том, что страна-агрессор может ракетами и дронами мощно атаковать Украину. Насколько велика такая вероятность? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

РФ имеет достаточный запас ракет

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона отметил, что российские оккупанты действительно могут в новогоднюю ночь нанести по Украине массированный ракетный удар.

По словам эксперта, с ноября примерно каждые полторы-две недели армия РФ наносит ракетный удар по Украине. Как отметил обозреватель, Россия имеет собственное производство ракетного оружия. В первую очередь, это ракеты Х-101, производство которых, по состоянию на сейчас, — примерно две единицы в сутки, в месяц — около 60. Кроме того, в РФ ежедневно изготавливается одна ракета морского базирования "Калибр" (30 ежемесячно), "Кинжалов" — одну-две единицы в неделю, "Искандеров" — одна-две ежесуточно, но этого не хватает, чтобы регулярно наносить атаки по гражданскому населению Украины. Именно поэтому, по словам Коваленко, Россия обратилась к Северной Корее за помощью — поставкой баллистических ракет.

"Также в РФ изготавливаются ракеты других модификаций... Скажу так: сейчас есть опасность того, что российские оккупационные войска могут в Новогоднюю ночь устроить акцию террора, как это было на Рождество. До Нового года сроков достаточно, чтобы обновить боекомплект, соответственно подготовиться к нанесению ударов", — отмечает эксперт.

По данным Коваленко, в течение года российские оккупанты использовали более 1700 ракет различных типов: "Калибр", "Искандер", "Кинжал", "Циркон" и т.д., а также — ракеты неустановленного типа. Всего за год Силы обороны уничтожили 979 ракет, еще 26 единиц упали сами, вероятно, из-за дефектов.

Обозреватель также обратил внимание на то, что в большинстве случаев единичные удары окупантов имеют успех, так как наносятся ракетами, которые очень трудно перехватывать, например, "Искандерами". При этом такие атаки осуществляются по территориям, где отсутствуют системы Patriot – Харьков, Сумы, Запорожье. Как акцентирует аналитик, это свидетельство, в том числе "работающее" российская разведка, а Украине не хватает систем противовоздушной обороны.

Враг любит символизм

Эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" также отметил, что существует большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни армия РФ может попытаться наносить ракетные удары по Украине.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты любят символизм. В частности, об этом свидетельствуют ракетные обстрелы на Рождество, 25 декабря.

"Враг будет рассчитывать, что по праздникам наши системы ПВО расслаблены, морально теряют бдительность, потому что по расчету россиян, общаются с семьями, праздничные мероприятия. Но это формальная теория россиян – на самом деле бдительность есть и будет… Праздники к сожалению, для нас будут опасными", – предположил эксперт.

Также Тимочко вспомнил заявление украинской разведки о том, что россияне накопили около 1500 тысяч. ракет.

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