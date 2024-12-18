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Может ли Путин стать следующей целью на ликвидацию: о чем говорят намеки украинских спецслужб

Успешная операция Украины в самом сердце вражеской столицы посылает окончательный сигнал всем россиянам, причастным к военным преступлениям

18 декабря 2024, 12:20
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Кравцев Сергей

Украина провела успешную операцию по ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала Игоря Кириллова. Как передает портал "Комментарии", немецкий таблоид "BILD" собрал мнения экспертов, может ли российский диктатор Владимир Путин стать следующей целью на ликвидацию.

Может ли Путин стать следующей целью на ликвидацию: о чем говорят намеки украинских спецслужб

Ликвидация врагов Украины. Фото из открытых источников

Как отметил директор пражского аналитического центра "Европейские ценности" Якуба Янды, Путину вряд ли угрожает непосредственная опасность от украинских спецслужб, причиной являются "хорошо продуманные меры безопасности" главы РФ. В то же время, считает аналитик, причастные к военным преступлениям россияне теперь действительно должны опасаться за свою жизнь.

"Столь успешная операция Украины в самом сердце вражеской столицы посылает окончательный сигнал всем россиянам, причастным к военным преступлениям: Украина вас достанет", — высказался эксперт.

Директор Инициативы "Центр европейской устойчивости" в Берлине Сергей Сумленный высказал мнение что Украина осознанно щадит Путина, оставляя ему "роль диктатора, который в мании величия ведёт свою армию в пропасть".

"Вместо этого СБУ и ГУР убивают "важных офицеров [...], чтобы ослабить боеспособность России", — заявил он.

По мнению Джессики Берлин, старшего научного сотрудника американского "Центра анализа европейской политики", ликвидация Кириллова еще больше усилит страх Путина за собственную жизнь.

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