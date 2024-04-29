Может ли Польша закрыть небо над западной Украиной. Что для этого нужно

В Польше есть все необходимые системы противовоздушной защиты дальнего радиуса действия, в том числе ЗРК Patriot, чтобы "прикрыть небо" над западной Украиной, заявил Илья Евлаш.

Польша и Украина

По его словам, на этот счет уже проводились разговоры между Украиной и Польшей. Как подчеркнул Евлаш, если бы Варшава согласилась "прикрыть небо" над западными регионами Украины, Силы обороны могли бы перебросить системы ПВО на фронт и использовать их для борьбы с тактической авиацией врага. Также с помощью систем противовоздушной обороны можно было бы эффективно бороться с управляемыми и крылатыми ракетами.

Впрочем, говорит Евлаш, чтобы все это стало возможным, нужно политическое решение, и в этом направлении должны работать украинские дипломаты и высшее военное руководство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине неоднократно говорили о том, что Польша могла бы "закрыть небо" над западными регионами. Однако такого решения до сих пор нет. При этом известно, что президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что страны НАТО, в том числе и Польша, не сбивают российские ракеты над территорией Украины, поскольку пытаются избежать прямого противостояния с Россией.

Кроме того, Дуда объяснил, почему Польша не сбивает российские ракеты, залетающие на ее территорию. По его словам, сбитая ракета могла бы что-нибудь повредить на территории Польши и это означало бы, что РФ начала войну против этой страны. Именно поэтому Дуда считает российской провокацией ракеты РФ, нарушающие воздушное пространство Польши. По его мнению, таким образом Кремль хочет расширить географию войны.