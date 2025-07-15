Может ли через 50 дней начаться Третья мировая война: Портников ошеломил прогнозом

"50 дней Трампа", о которых сегодня все говорят, это не приглашение Путину продолжать оккупацию Украины. Путин ее и так будет продолжать – независимо от санкций или западного оружия. Но Трамп всегда дает четкие термины тем, кого хочет встроить в свою правильную картинку мира. Такое мнение высказал известный украинский публицист и телеведущий Виталий Портников.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Журналист призвал упомянуть пример Ирана. Никто ведь не верил, что через 60 дней после ультиматума Трампа начнется 12-дневная война. Теперь не верят россияне. Но если они не среагируют адекватно – действия Трампа через 50 дней могут быть значительно серьезнее.

По словам Виталия Портникова, Трамп не начнет войну с РФ своими руками – сначала будет действовать через украинцев. Включая передачу дальнобойных ракет с требованием ударить по Москве.

Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может. Но такой удар возможен и без решительных действий с нашей стороны. Лучше иметь средства ответа, чем не иметь их совсем. И так – в случае ядерного удара по Украине – Трамп может вступить в войну с Россией самостоятельно. Потому что его "декорация" будет разрушена до основания", – отметил эксперт.

Он добавляет, это не значит, что через 50 дней начнется Третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растет.

"И да, Третья мировая война – это один из возможных сценариев сохранения украинской государственности. Ибо в глобальном огне легче выжить на периферии", – заметил публицист.

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