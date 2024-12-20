Может быть еще одна попытка штурма большого города: что задумал враг

Российская армия долгое время готовилась к проведению операции по форсированию Днепра и наступлению на Херсон. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Radio NV".

Россияне готовятся к штурму на Юге (фото из открытых источников)

По словам Селезнева, российские силы накопили в этом регионе около 2000 штурмовиков и около 300 скоростных лодок для попытки форсировать реку.

"Ширина Днепра в этой части достигает тысячи метров. Даже если вражеским силам удастся высадиться, возникает вопрос: как они будут обеспечивать свои войска? Логистика является ключевым фактором, влияющим на устойчивость обороны", — подчеркнул эксперт.

Селезнев также выразил мнение, что российские силы могут снова попытаться совершить операцию по форсированию Днепра, однако, по его мнению, ее успех маловероятен. Они пытались воспользоваться остатками разрушенного Антоновского моста, чтобы под его прикрытием создать небольшой плацдарм на правом берегу. Сейчас инженерные подразделения российской армии используют дымовые завесы вдоль течения Днепра, чтобы под их прикрытием организовать атаки такого масштаба. Но украинские дроны придают четкое изображение ситуации. на этом направлении есть, и, по моему мнению, интенсивность будет только расти", — добавил Селезнев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне усиленно готовятся к штурмам в еще одной области. Российская армия усиленно готовится к штурмовым операциям в Запорожской области и пытается пробиться к границе Днепропетровской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По словам Волошина, город Запорожье расположен всего в 30 км от линии фронта. Российские войска активно применяют авиационные средства поражения, в частности корректированные авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500, наносящие удары по центру областного центра. Он подчеркнул, что противник в течение нескольких недель проводит подготовку к масштабным штурмовым действиям. По данным украинской разведки, российские силы активно тренировали штурмовые группы пехоты, включая учения по использованию боевой техники.

