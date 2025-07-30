logo

BTC/USD

117986

ETH/USD

3806.15

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

48.22

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Можем остаться без людей": в ВСУ заявили о страшной опасности в Донецкой области
commentss НОВОСТИ Все новости

"Можем остаться без людей": в ВСУ заявили о страшной опасности в Донецкой области

По меньшей мере, три бригады сейчас находятся под угрозой попасть в сложное и опасное положение.

30 июля 2025, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские военные предупреждают о высокой вероятности оперативного окружения в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области. Угроза усиливается из-за активного продвижения российских оккупационных сил вдоль трассы Покровск – Константиновка, которое, по словам защитников, "вытягивается" в северном направлении – в сторону Доброполья, пишет "Украинская правда" со ссылкой на командира роты из Покровского направления.

"Можем остаться без людей": в ВСУ заявили о страшной опасности в Донецкой области

Фото: из открытых источников

За последние три месяца образованное россиянами выступление сменилось узким и глубоким прорывом протяженностью более 10 километров. В форме своеобразной "кишки" он создает восточную клешню, способную охватить сразу два города — Покровск и Мирноград.

По словам военных источников, вблизи шахты у Родинского уже несколько дней продолжаются интенсивные бои. Первые вражеские штурмовые группы проникли в жилую застройку Родинского. Оккупанты также ведут атаки в районе Красного Лимана, Новоэкономического, а также пытаются продвинуться в Новый Шахмат — всего в 7 км от Доброполья.

Целью противника является перерезать главную логистическую артерию, соединяющую тыл с передовой на Покровском направлении. По оценке аналитиков DeepState, враг уже приблизился к дороге на расстояние примерно 7 км, однако украинские военные докладывают о еще большей угрозе: 29 июля оккупанты уже были менее чем в 1,3 км от этого критического участка.

По имеющейся информации, в непосредственной опасности могут оказаться не менее трех боевых бригад, держащих оборону как в открытой местности, так и на южных и восточных подступах к Мирнограду, включая сам город.

Неизвестный командир из района боевых действий подтверждает, что первые группы врага уже закрепились в Родинском и продвигаются в направлении Белицкого. Если эти населенные пункты будут потеряны, логистическое обеспечение украинских сил фактически прекратится на уровне Мирнограда, создавая реальную угрозу окружения.

Портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска (РОО) в ночь на 28 июля совершили масштабную атаку на территорию Украины, использовав 324 дрона-камикадзе и приманки типа Shahed-136, а также модифицированные версии под названием "Гербера" и "Пародия". Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, это свидетельствует о почти полном использовании суточного производства беспилотников, а также половины запасов, накопленных в течение предыдущих суток.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/29/7524001/
Теги:

Новости

Все новости