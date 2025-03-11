Москвичи все еще не могут отойти от ночной атаки дронами: во что не могут поверить

Жители российской столицы удивлены тем, что так много украинских беспилотников смогли прорваться в Москву этой ночью и пресловутая российская ПВО, о которой так часто говорят в Кремле, не смогла их защитить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

Атака беспилотников на Москву. Фото: из открытых источников

"Это была самая большая атака украинских беспилотников на российскую столицу с начала войны", — говорит журналист.

По словам Беннетта, москвичи были полны "смесью шока и удивления".

"Один человек сказал, что не может поверить, что столько беспилотников было запущено и дошло так далеко. Другой сказал, что они не могут дождаться, когда все это закончится, что они молятся, чтобы этот конфликт завершился", — говорит журналист.

Отметим, утром, 11 марта, неизвестные беспилотники продолжили массированно атаковать Москву. В результате атаки повреждены дома, есть погибший и пострадавшие.

В Минобороны РФ отчитались, что за ночь якобы было сбито 337 дронов. Больше всего над территорией Курской области — 126 единиц.

"91 БПЛА — над территорией Московской области, 126 БПЛА — над территорией Курской области, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Липецкой области, восемь БПЛА — над территорией Орловской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области и три БПЛА — над территорией Нижегородской области", — говорится в публикации.

Некоторые военкоры РФ пишут, что этой ночью была самая масштабная атака дронами по территории России. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.



