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Москвичи все еще не могут отойти от ночной атаки дронами: во что не могут поверить

Корреспондент Sky News отмечает, москвичи "не могут поверить", что Украина могла осуществить такую мощную атаку

сегодня, 14:34
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Кравцев Сергей

Жители российской столицы удивлены тем, что так много украинских беспилотников смогли прорваться в Москву этой ночью и пресловутая российская ПВО, о которой так часто говорят в Кремле, не смогла их защитить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

Москвичи все еще не могут отойти от ночной атаки дронами: во что не могут поверить

Атака беспилотников на Москву. Фото: из открытых источников

"Это была самая большая атака украинских беспилотников на российскую столицу с начала войны", — говорит журналист.

По словам Беннетта, москвичи были полны "смесью шока и удивления".

"Один человек сказал, что не может поверить, что столько беспилотников было запущено и дошло так далеко. Другой сказал, что они не могут дождаться, когда все это закончится, что они молятся, чтобы этот конфликт завершился", — говорит журналист.

Отметим, утром, 11 марта, неизвестные беспилотники продолжили массированно атаковать Москву. В результате атаки повреждены дома, есть погибший и пострадавшие.

В Минобороны РФ отчитались, что за ночь якобы было сбито 337 дронов. Больше всего над территорией Курской области — 126 единиц. 

"91 БПЛА — над территорией Московской области, 126 БПЛА — над территорией Курской области, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Липецкой области, восемь БПЛА — над территорией Орловской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области и три БПЛА — над территорией Нижегородской области", — говорится в публикации. 

Некоторые военкоры РФ пишут, что этой ночью была самая масштабная атака дронами по территории России. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-trump-zelenskyy-talks-putin-russia-moscow-saudi-live-sky-news-latest-12541713?postid=9258607#liveblog-body
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