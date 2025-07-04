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Москве будет несладко: Украина готовит масштабные атаки собственной баллистической ракетой "Сапсан"

К настоящему моменту подтвержден лишь факт успешного тестирования ракеты

4 июля 2025, 07:30
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Клименко Елена

Украине нужно минимум несколько месяцев, чтобы запустить полномасштабное производство отечественных баллистических ракет "Сапсан". Об этом в комментарии для УНИАН рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Москве будет несладко: Украина готовит масштабные атаки собственной баллистической ракетой "Сапсан"

Ракета "Спасан". Фото: 24 Канал

"Вероятно, дальность ракеты будет достигать 500 км. Впоследствии она вполне может добраться и до Москвы. Но главный приоритет — это стратегические военные объекты РФ, в том числе оборонные заводы. Серийное производство должно начаться как можно скорее — как за счет государственного финансирования, так и при участии частного сектора", — отметил эксперт.

По его словам, начальный этап запуска производства займет несколько месяцев, однако в дальнейшем темпы могут значительно ускориться.

"Критически важно иметь системный подход. Противовоздушная оборона и зенитные комплексы — это наша защита, а баллистика — ударная сила. Оба компонента следует развивать параллельно", — подчеркнул Бадрак.

Напомним, в июне стало известно, что украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" прошел успешные боевые и полевые испытания. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил эти данные, однако его слова свидетельствуют, что серийное производство либо только стартовало, либо еще находится на стартовой стадии.

В то же время, по данным экспертов, ВСУ срочно нуждаются в собственном баллистическом оружии — не только для глубоких ударов по РФ, но и для поражения важных целей вблизи линии фронта.

Как уже писал портал "Комментарии", информация, которая находится в открытом доступе к украинским баллистическим ракетам "Сапсан", отражает лишь незначительную часть реальных достижений в усилении оборонного потенциала Украины.



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