Москва ждет ответа от Киева: Лавров о давлении Трампа на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры и намерения установить мир в Украине. Российский министр убежден, что проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном очень полезно и дает результаты.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Киев согласился на предложение РФ возобновить стамбульские переговоры, благодаря настойчивости, пишет российское издание "Тасс".

Лавров сообщил, что Россия предложила Украине создать рабочие группы по политическим и военным вопросам и ждет реакции Киева.

Российский министр убежден, что администрация США осознает сложившиеся реалии, стремится учитывать первопричины украинского кризиса.

"США следует дать объективную оценку нарушению прав человека в Украине, в том числе русскоязычных", — отметил российский чиновник.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Соединенных Штатов Америки о выходе из ЮНЕСКО, о котором стало известно 22 июля. Она напомнила, что Америка выходила из ЮНЕСКО трижды.

По словам Захаровой, в США объяснили, что продолжение участия в деятельности этой структуры не отвечает национальным интересам США. Ведь организация, как объяснили в Вашингтоне, продвигает "противоречивый культурный и социальный порядок, разжигающий рознь", отметила Захарова.

Она напомнила, что два года назад гендиректор ЮНЕСКО, Азула, выступила буквально закоперщиком возвращения США в ЮНЕСКО и горячо приветствовала это решение. Захарова напомнила, к чему это привело.



