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Москва заслуживает болезненного удара: Зеленский отреагировал на важные слова Трампа

Зеленский призвал к большему давлению на Россию, чтобы вынудить Путина к миру в Украине.

29 июля 2025, 11:13
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, что российский диктатор Владимир Путин вместо мира и процветания страны продолжает убивать и не желает окончания войны. По словам Зеленского, Россия заслуживает болезненного удара, чтобы пойти на мир и прекратить убийства.

Москва заслуживает болезненного удара: Зеленский отреагировал на важные слова Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа по поводу нежелания России заканчивать войну против Украины.

"Вчера прозвучали очень важные слова Президента Трампа о том, как российское руководство тратит время мира напрасно, говоря о мире и в то же время убивая людей. Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного. Всем нужен покой в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не России", — сказал президент.

Зеленский напомнил, что за минувшие сутки Россия в очередной раз атаковала Украину и убила 22 человека, а под ударами оказались 73 украинских города и села. Россия ударила по территории больницы в Каменском, где были убиты три человека, в том числе 23-летняя беременная женщина. Также около полуночи российские войска ударили бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области.

По словам президента, это было сделано специально и после того, как от США была озвучена четкая позиция, что Россия должна закончить войну и перейти к дипломатии. В противном случае Москва должна столкнуться с давлением, которое заставит Путина к миру.

"Каждое убийство россиянами наших людей, каждый российский удар, когда уже давно могло быть прекращение огня, если бы Россия не отказывалась, – все это свидетельствует, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а следовательно, справедливого и действенного санкционного давления. Их надо принудить к прекращению убийств и миру", — сказал Зеленский.

В итоге президент поблагодарил Трампа за его настроенность достичь мира и всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум.

Также "Комментарии" писали, что не так с ультиматумом Трампа к Россит и почему в это никто не верит.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15344
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