Москва заслуживает болезненного удара: Зеленский отреагировал на важные слова Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, что российский диктатор Владимир Путин вместо мира и процветания страны продолжает убивать и не желает окончания войны. По словам Зеленского, Россия заслуживает болезненного удара, чтобы пойти на мир и прекратить убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа по поводу нежелания России заканчивать войну против Украины.

"Вчера прозвучали очень важные слова Президента Трампа о том, как российское руководство тратит время мира напрасно, говоря о мире и в то же время убивая людей. Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного. Всем нужен покой в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не России", — сказал президент.

Зеленский напомнил, что за минувшие сутки Россия в очередной раз атаковала Украину и убила 22 человека, а под ударами оказались 73 украинских города и села. Россия ударила по территории больницы в Каменском, где были убиты три человека, в том числе 23-летняя беременная женщина. Также около полуночи российские войска ударили бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области.

По словам президента, это было сделано специально и после того, как от США была озвучена четкая позиция, что Россия должна закончить войну и перейти к дипломатии. В противном случае Москва должна столкнуться с давлением, которое заставит Путина к миру.

"Каждое убийство россиянами наших людей, каждый российский удар, когда уже давно могло быть прекращение огня, если бы Россия не отказывалась, – все это свидетельствует, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а следовательно, справедливого и действенного санкционного давления. Их надо принудить к прекращению убийств и миру", — сказал Зеленский.

В итоге президент поблагодарил Трампа за его настроенность достичь мира и всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум.

Также "Комментарии" писали, что не так с ультиматумом Трампа к Россит и почему в это никто не верит.