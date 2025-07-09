Москва уже не сможет избежать ответственности: историческое решение против России

ЕСПЧ признал Россию виновной в сбитии MH17 в 2014 году и в массовых нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщила народная депутат Украины Ирина Геращенко, что даст основание для новых исков против действий России.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По словам народной депутатки, это первое международное судебное решение такого уровня, возлагающее юридическую ответственность на РФ за одно из самых страшных преступлений войны.

"По делу, объединяющему жалобы Украины и Нидерландов, ЕСПЧ принял: Россия несет прямую ответственность за запуск ракеты с ЗРК "Бук", которой был сбит рейс MH17 над Донбассом в июле 2014-го. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, в частности снабжала вооружение, контролировала оккупантов и создала условия для трагедии”, — отметила Геращенко.

Кроме этого, по словам народной депутатки, ЕСПЧ рассматривал сразу четыре дела, которые охватывают:

грубые нарушения прав человека в Донбассе с 2014 года;

массовые похищения и незаконное перемещение украинских детей в Россию;

масштабные преступления после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Геращенко подчеркнула, что РФ осуществляет системную политику уничтожения украинской идентичности, произвольные казни гражданских и военнопленных, пытки, фильтрационные лагеря, принудительный вывоз детей и взрослых, репрессии в сфере образования.

ЕСПЧ подчеркнул, что, хотя Россия вышла из Совета Европы в сентябре 2022 года, Суд сохраняет юрисдикцию над всеми преступлениями, совершенными до этой даты.

"Это историческое решение. ЕСПЧ впервые официально признал ответственность России за MH17, синхронизируя свою позицию с решениями ООН и национальных судов Нидерландов. Москва не сможет избежать ответственности. Украина и партнеры получили юридическую базу для новых исков, санкций, арестов активов и привлечения России к ответственности", — убеждена народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит стратегические самолеты к массированному обстрелу.