Москва уже не сможет избежать ответственности: историческое решение против России

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Кречмаровская Наталия
ЕСПЧ признал Россию виновной в сбитии MH17 в 2014 году и в массовых нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщила народная депутат Украины Ирина Геращенко, что даст основание для новых исков против действий России.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
По словам народной депутатки, это первое международное судебное решение такого уровня, возлагающее юридическую ответственность на РФ за одно из самых страшных преступлений войны.
Кроме этого, по словам народной депутатки, ЕСПЧ рассматривал сразу четыре дела, которые охватывают:
грубые нарушения прав человека в Донбассе с 2014 года;
массовые похищения и незаконное перемещение украинских детей в Россию;
масштабные преступления после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Геращенко подчеркнула, что РФ осуществляет системную политику уничтожения украинской идентичности, произвольные казни гражданских и военнопленных, пытки, фильтрационные лагеря, принудительный вывоз детей и взрослых, репрессии в сфере образования.
ЕСПЧ подчеркнул, что, хотя Россия вышла из Совета Европы в сентябре 2022 года, Суд сохраняет юрисдикцию над всеми преступлениями, совершенными до этой даты.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит стратегические самолеты к массированному обстрелу.