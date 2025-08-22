Москва срывает переговоры: на что призывает Украина

Рубрики
Ткачова Марія
Президент Украины во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО заявил, что завершение войны возможно на уровне лидеров, но Россия намеренно избегает диалога. Он подчеркнул, что международное сообщество должно принуждать кремль к дипломатии путем усиления санкционного давления.
Заява Владимира Зеленского
По словам главы государства, первоначально планировалась трехсторонняя встреча, позже россияне выдвинули предложение провести ее в двустороннем формате. Однако теперь Москва делает все возможное, чтобы срывать даже эту договоренность.
Между тем Дональд Трамп заявил, что пока не определено, примет ли он участие во встрече. Он отметил, что Зеленский и путин "плохо сочетаются как масло и уксус", и именно от их взаимодействия будет зависеть формат предстоящих переговоров. "Я бы предпочитал не быть там, но посмотрим, как они смогут работать вместе", – отметил он.