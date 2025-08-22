Москва срывает переговоры: на что призывает Украина

Президент Украины во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО заявил, что завершение войны возможно на уровне лидеров, но Россия намеренно избегает диалога. Он подчеркнул, что международное сообщество должно принуждать кремль к дипломатии путем усиления санкционного давления.

Заява Владимира Зеленского

По словам главы государства, первоначально планировалась трехсторонняя встреча, позже россияне выдвинули предложение провести ее в двустороннем формате. Однако теперь Москва делает все возможное, чтобы срывать даже эту договоренность.

Между тем Дональд Трамп заявил, что пока не определено, примет ли он участие во встрече. Он отметил, что Зеленский и путин "плохо сочетаются как масло и уксус", и именно от их взаимодействия будет зависеть формат предстоящих переговоров. "Я бы предпочитал не быть там, но посмотрим, как они смогут работать вместе", – отметил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Атаки украинских дронов на российский нефтепровод "Дружба" вызвали неоднозначную реакцию среди политиков и могут иметь серьезные последствия для отношений Киева с Вашингтоном. Политтехнолог Александр Кочетков считает, что удары по этому объекту сейчас несвоевременны и рискованны. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, наиболее выгодным моментом для ликвидации этого нефтепровода была бы либо накануне переговоров Трампа с Путиным на Аляске, либо уже после, когда стало бы ясно, что Кремль игнорирует инициативы США по миру. Теперь же атаки могут сыграть против Украины, ведь создают дополнительные основания для российской дипломатии продвигать свои "стамбульские соглашения", предполагающие фактическую капитуляцию Киева.

