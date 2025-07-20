Москва вздрагивала от взрывов третью ночь подряд: где было громко в России

Ночь на 20 июля стала третьей подряд, когда жители Москвы и пригородов просыпались от громких взрывов. В нескольких районах российской столицы были слышны звуки полета дронов и работы ПВО. В некоторых домах выбило стекла, жильцы говорят о вибрации стен и панике.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По словам очевидцев, в 15 микрорайоне подмосковного Зеленограда дроны летали над крышами многоэтажек, а взрывы были настолько сильными, что в квартирах выбивало окна. Подобная ситуация наблюдалась в поселке Голубе, где россияне сообщают, что в результате "хлопков" дрожали стены.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что ПВО уничтожило по меньшей мере 13 беспилотников. Впоследствии количество сбитых БПЛА, по его словам, выросло до 16. Между тем Минобороны РФ сообщило об общем количестве 93 уничтоженных украинских дронов за ночь, из них 19 якобы над Московским регионом.

Из-за угрозы атак временно приостановили прием и выпуск самолетов ключевые московские аэропорты, "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". О перебоях в работе сообщили также ряд региональных аэропортов.

В Калужской и Тульской областях также фиксировали полеты дронов и работу систем ПВО. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении не менее 8 беспилотников в регионе. По официальным данным РФ, пострадавших в результате атак нет.

Это уже третья ночь подряд, когда дроны атакуют Москву и близлежащие регионы. В ночь на 19 июля взрывы раздавались в Москве и Ростове-на-Дону, а еще раньше 18 июля атака вызвала пожар вблизи аэропорта "Домодедово". Официальные российские источники обычно не комментируют масштаб разрушений или цели атак, ограничиваясь сообщениями об "успешном уничтожении".