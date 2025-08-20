Москва готовит для Индии "особое предложение"

Рубрики
Ткачова Марія
Москва пытается удержать одного из своих ключевых покупателей энергоресурсов – Индию. Как пишет Bloomberg, Кремль предлагает Нью-Дели дополнительные льготы и политическую поддержку в обмен на сбережение или даже увеличение объемов закупок российской нефти.
Союз России и Индии
Заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива заявил, что российская сторона ожидает от индийских нефтеперерабатывающих заводов стабильного спроса на нефть, а еще лучше его роста. Он признал, что сейчас Россия продает нефть со скидкой в 5% и рассчитывает на ежегодный рост двусторонней торговли не менее 10%.
Предложения Москвы прозвучали на фоне ужесточения таможенного давления на Индию со стороны США. После того, как Вашингтон ввел новые тарифы против Нью-Дели, импорт российской нефти в страну сократился вдвое. Это вызвало беспокойство Кремля, ведь Индия остается одним из важнейших рынков сбыта для российского сырья.
Чтобы удержать партнерство, российские дипломаты сыпят обещаниями. Старший представитель РФ в Нью-Дели Роман Бабушкин заявил, что Россия готова расширить закупку пострадавших от американских пошлин индийских товаров, а также оказать помощь в создании производства реактивных двигателей на внутреннем рынке Индии.
Несмотря на давление Вашингтона, государственные индийские нефтеперерабатывающие компании снова активизировали закупку российской нефти Urals после непродолжительной паузы. Это свидетельствует о том, что привлекательные скидки и энергетические договоренности с Москвой для Нью-Дели остаются значительным фактором в балансировке между США и Россией.