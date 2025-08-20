Москва готовит для Индии "особое предложение"

Москва пытается удержать одного из своих ключевых покупателей энергоресурсов – Индию. Как пишет Bloomberg, Кремль предлагает Нью-Дели дополнительные льготы и политическую поддержку в обмен на сбережение или даже увеличение объемов закупок российской нефти.

Союз России и Индии

Заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива заявил, что российская сторона ожидает от индийских нефтеперерабатывающих заводов стабильного спроса на нефть, а еще лучше его роста. Он признал, что сейчас Россия продает нефть со скидкой в 5% и рассчитывает на ежегодный рост двусторонней торговли не менее 10%.

Предложения Москвы прозвучали на фоне ужесточения таможенного давления на Индию со стороны США. После того, как Вашингтон ввел новые тарифы против Нью-Дели, импорт российской нефти в страну сократился вдвое. Это вызвало беспокойство Кремля, ведь Индия остается одним из важнейших рынков сбыта для российского сырья.

Чтобы удержать партнерство, российские дипломаты сыпят обещаниями. Старший представитель РФ в Нью-Дели Роман Бабушкин заявил, что Россия готова расширить закупку пострадавших от американских пошлин индийских товаров, а также оказать помощь в создании производства реактивных двигателей на внутреннем рынке Индии.

Несмотря на давление Вашингтона, государственные индийские нефтеперерабатывающие компании снова активизировали закупку российской нефти Urals после непродолжительной паузы. Это свидетельствует о том, что привлекательные скидки и энергетические договоренности с Москвой для Нью-Дели остаются значительным фактором в балансировке между США и Россией.

