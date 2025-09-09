Мощный взрыв в России: в Саратовской области подорван магистральный нефтепровод

В ночь на 8 сентября в Саратовской области России произошел мощный взрыв на магистральному нефтепроводу. По данным источников в Главном управлении разведки Минобороны Украины, взрыв вывел из строя стратегический объект, обеспечивавший топливом армию РФ.

Пожар в России. Фото иллюстративное

Инцидент со взрывом магистрального нефтепровода произошел около часа ночи по местному времени в Красноармейском районе Саратовской области. В результате атаки был поврежден нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", пропускная способность которого составила около 82 миллионов тонн в год.

Местные СМИ и россияне в соцсетях сообщали о сильном взрыве и пожаре, а уже утром на месте наблюдалось скопление ремонтных бригад, пытавшихся ликвидировать последствия.

По данным украинской разведки, это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры РФ, уничтоженный в течение последних суток. Накануне стало известно о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области. Официальная российская пропаганда традиционно объясняет серию инцидентов "плановыми учениями".

Нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск" играл ключевую роль в поставках топлива для российских оккупационных войск в Украине. Его выведение из строя может оказать существенное влияние на способность армии РФ поддерживать наступательные операции.

