Мощный удар по россиянам: где произошло попадание (ВИДЕО)

В администрации Рыльского района Курской области российскому изданию "7х7" сообщили, что глава района Андрей Белоусов выехал в село Ивановское, где произошел удар по дому культуры, однако комментировать ситуацию по телефону чиновники отказались. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Обстрелянный дом культуры в Курской области РФ

"Слава богу, сейчас никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился", — заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Украинский журналист Денис Казанский, не ссылаясь на источник, заявил, что в здании культуры якобы находилось место дислокации российских войск.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил сегодня, что "Есть удачный удар. Значительны потери в 810 бригады РФ вследствие этого".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью с 1 на 2 января в России раздавались взрывы. О том, где произошли попадания, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Так, в Таганроге "прилеты" были в районе военного аэропорта в районе поселков Новобессергеновка и Петрушино.

"По меньшей мере два попадания "на земле". Официальный Ростов растерялся в количестве "все сбили", однако местные сообщили о минимум пяти взрывах в Тагароге", — отметил Андрющенко.

Также по его данным, были зафиксированы взрывы и работа ПВО в Милеровском (еще один аэропорт) и Тарасовском районах Ростовской области. Также по данным мониторинговых каналов, сообщается, что в эту ночь было атаковано место базирования российских войск в Льгове Курской области, было около 6 взрывов.



